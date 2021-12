Column: wees vooral niet te streng voor jezelf als je thuiswerkt met kinderen

De paniek sloeg licht toe bij de laatste persconferentie. Een schoolsluiting: hoe lossen we dat nu weer op? Twee van onze drie kinderen zijn onder de pannen bij de kinderopvang, maar de oudste niet. Die heeft door onze banen recht op noodopvang, maar de personeelstekorten zijn groot. En opa en oma zijn kwetsbaar. We bellen onze meedenkende werkgevers en starten zo op maandag een thuiswerkweek met kleuter.

Een duidelijk schema

Haar vader trapt af. Vlak voor ik de deur dichttrek, hoor ik vader en de vijfjarige de dag doornemen. Koekjes bakken, kralen rijgen en kerstkaarten knutselen. En tussentijds nog wat mails wegwerken. Op dag twee volgen meerdere Disneyfilms en de vermoeide conclusie: 'Ik kom echt niet aan mijn werk toe'. Ach, zal wel meevallen toch? Kwestie van plannen! En zo start ik, vol goede moed, mijn thuiswerkdag in het gezelschap van onze dochter.

We starten met een duidelijk programma. Uurtje zelf spelen, samen iets doen en dan weer zelf spelen. Het is 09:00 uur als ik concludeer dat hoogmoed voor de val komt. Terwijl ik telefonisch overleg over de playlist wordt mijn hand bestempeld met de letter K, waardoor ik prompt bij de verkeerde dag kijk. Als ik even later een gast wil mailen doe ik ruim een half uur over twee zinnen, herhaaldelijk onderbroken door levensvragen als: 'Hoe maak je regen?' en 'Hoe lang kan je verliefd zijn?'

Niet verven én vergaderen

Vooropgesteld: aan de kleuter ligt het niet. Ik blijk gewoon niet zo goed te zijn in multitasken. En dat vergaderen én verven een gevaarlijke combinatie is, weet nu ook mijn laptop.

Tijd voor plan b. Ik mail vriendin L. hoe zij het aanpakt. Waar ik nu een paar dagen moet schipperen, heeft zij dit in de vorige lockdowns wekenlang gedaan. 'Gewoon niet te veel verwachten' en 'Vaak naar buiten', zegt ze. Naar de bakker dan maar. Er staat een lange rij met uitsluitend basisschoolkinderen en hun veelal bellende ouders. De kinderen spelen even en zwaaien elkaar gedag. Somber loopt de kleuter mee naar huis. "Waarom mogen we niet spelen, ik mis school", zegt ze. Als ik haar wil troosten, gaat mijn telefoon.

Marris met haar dochter aan het thuiswerken | Foto: Marrit de Vries

Het is 12:00 uur als ik van aanpak verander. Ik app een andere moeder. Misschien een idee om de kinderen te laten spelen? We bespreken onze twijfels over of iedereen gezond is of last heeft van een snotneus en besluiten het te doen. Even later gaat de bel; de kleuter straalt. Na een week thuiszitten, is ze hier wel aan toe. Ik zet de kinderen aan het stoepkrijten en open mijn laptop. Waar was ik ook alweer mee bezig?

Zo verstrijkt de dag langzaam. Het speelvriendje is weg en ik doe mijn best, maar het gebrek aan focus maakt dat simpele taken veel energie kosten. En dat eeuwige schuldgevoel knaagt.

Kappen met dat schuldgevoel: voorkom compensatiestress

"Houd daarmee op", zegt de Rotterdamse werk-privécoach Martine te Winkel, zelf ook moeder. In overleg met haar vriend werkt ze een ochtend of middag. "Accepteer wat het is en wees niet te streng voor jezelf. Niet alles kan doorgaan. Als er iets bij komt, zoals de zorg voor je kinderen, moet er ook iets af." Ik klink vertwijfeld aan de telefoon, Martine gaat lachend verder.

Thuiswerken met kinderen | Foto: Marrit de Vries

"Het allerbelangrijkste is: met hard werken is niks mis. Maar dan moet je ook heel hard uitrusten." Dus acht uur werken is in dit geval een illusie? Ja, zegt Martine. "Voorkom compensatiestress. Met een kind thuis, kun je niet van jezelf verwachten dat je volle dagen blijft werken."

Speciale uitzending

Over naar plan c. De laptop gaat dicht en de telefoon blijft thuis. De kleuter en ik lopen naar de Kralingse Plas. Kijkend naar het water bedenken we vragen voor de gasten van morgen. Als we samen koken staat radio Rijnmond ter voorbereiding aan.

Want morgen werken we samen. Een speciale uitzending van Rijnmond in de Middag voor alle (groot)ouders en kinderen die ook thuiszitten. We maken er een compensatieloze kerstuitzending van. Luister je mee? Tussen 13:00 en 16:00 uur op radio Rijnmond!