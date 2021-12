Yogalerares Juliette trekt derde lockdown niet langer en vraagt hulp: 'Heb geen andere keus'

Juliette is yogalerares in de Kompassie Yogastudio aan de Achterhaven in Rotterdam-Delfshaven. Tijdens de coronacrisis is ze vanaf het begin af aan doorgegaan met het geven van yogalessen. Online, want de school moest tijdelijk sluiten om het aantal besmettingen in te dammen. "Samen aan je lichaam en geest werken, is belangrijk", zegt ze. Ook nu de derde lockdown is aangebroken, stopt Juliette niet. Ze vindt het belangrijk om contact met haar leerlingen te houden, die wil ze niet te verliezen.

Hoge schulden

De yogalerares heeft de coronacrisis en afgelopen lockdown tot dusver overleefd. Ze is haar medewerkers blijven betalen, ook toen de studio dicht moest. Toen de studio weer open mocht, was ze optimistisch. "Ik kon verder met het betalen van mijn schulden", zegt ze.

Alleen hebben die schulden nu een hoogtepunt bereikt en lukt het niet meer om er met afbetalen uit te komen. Inmiddels staat de studio 15.000 euro in het rood. Haar werknemers wil ze doorbetalen en haar lessen wil ze blijven geven. Maar het wordt steeds moeilijker om ze te betalen. Aangespoord door twee leerlingen vraagt Juliette om hulp. "Ik vind het best moeilijk om dit te doen, maar ik kan niet anders."

Redding

Financieel is het een moeilijke tijd voor Juliette. Maar ook op persoonlijk vlak zijn er problemen. Haar vader in Frankrijk heeft kanker en kort geleden is bij haarzelf huidkanker vastgesteld. Als ze de yogaschool verliest, haar lust en haar leven, heeft ze helemaal niets meer om op terug te vallen. "Als mijn yogastudio wordt gered, worden mijn zoon en ik ook gered."

Daarom is ze is een crowdfunding gestart met een streefbedrag van 10.000 euro. "We moeten door en we willen door."