Koninklijk bezoek voor Onderwijsmuseum

Tentoonstelling Boom Roos Vis | Foto: Onderwijsmuseum Dordrecht

Het is niet vreemd dat juist deze prinses de tentoonstelling over lezen opent; ze zet zich al jaren in voor meer aandacht voor laaggeletterdheid en het stimuleren van lezen.

60 jaar Veilig leren lezen

De tentoonstelling vertelt het verhaal van de methode Veilig leren lezen waarmee miljoenen Nederlanders en Vlamingen hebben leren lezen. De leesmethode van frater Caesarius Mommers begon ooit met het bekende drieluik 'boom roos vis' en is inmiddels aan z'n vijfde versie toe. Kinderen in groep drie leren nu lezen met 'ik kim sim'. De 60e verjaardag van de methode vormde de directe aanleiding voor de tentoonstelling.

In de tentoonstelling ontdekt de bezoeker bijvoorbeeld het antwoord op vragen als 'hoe leren wij lezen?' en 'hoe belangrijk is het dat we blijven lezen?' Actuele vragen nu er sprake is van toenemende ont-lezing en laaggeletterdheid onder jongeren. Ook die problematiek komt nadrukkelijk aan de orde in deze bijzondere tentoonstelling. “Het Onderwijsmuseum is verheugd dat prinses Laurentien, die zich al meer dan 10 jaar inzet voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, de tentoonstelling op 9 december opent,” laat een woordvoerder van het museum weten.

Leesplezier

In de tentoonstelling staat leesplezier centraal en is van alles te beleven. In het Letterbos worden kinderen uitgedaagd om met letters te spelen en in een woud vol levensgrote illustraties kan iedereen lezen, voorgelezen worden, boeken ontdekken, deelnemen aan een speurtocht en proberen te ontsnappen uit De Griezelbus-escaperoom van Paul van Loon. Natuurlijk zijn er ook heel veel boeken, laat het museum weten. Vrolijke, spannende, avontuurlijke, romantische en enge: je vindt ze allemaal in 'De ideale schoolbibliotheek'.

Een tentoonstelling met extra's

De tentoonstelling is voor een brede doelgroep gemaakt: van kinderen en hun (groot-) ouders, tot leerkrachten, PABO-studenten, pedagogen en iedereen die het lezen in Nederland een warm hart toedraagt. Vanaf 10 december is de tentoonstelling 'boom roos vis' voor iedereen te bezoeken.