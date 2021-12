Toch een fietspontje van en naar Heijplaat in de spits

Woest waren ze op de gemeente, de bewoners van Heijplaat. Die besloot namelijk zomaar om de Waterbus-verbinding met ingang van 1 januari 2022 te veranderen in slechts een voetveer. Dus konden de Heijplaters - vaak jonge Rotterdammers met werk in de stad en schoolgaande kinderen - niet meer met hun fiets het water naar het centrum van de stad oversteken.

Op dat besluit komt verkeerswethouder Bokhove nu terug, om tegemoet te komen aan de bezwaren van de bewoners.

In 2022 komen, in overleg met de bewoners, twee veerdiensten uitgevoerde door Watertaxi. Een spitsdienst met een personenveer (alleen voor voetgangers) naar de Willemskade naast de Erasmusbrug, en een spitsdienst met een fietsveer naar de Marconistraat aan de Merwehaven. Allebei de veerdiensten zijn in eerste instantie voor een jaar en gaan zo snel mogelijk in januari varen.