Drukte bij bakkerij: ovens maken overuren

Pepernoten, amandelletters, gevulde speculaas, marsepein, borstplaat. Daar is bij bakkerij Van der Sterre aan de Vriesestraat in Dordrecht nu extra veel vraag naar. Zij hebben het dan ook druk tijdens de decembermaand. "Mensen willen het thuis dan toch extra gezellig maken," zegt Marijn van der Waard. "Het zijn lange grijze dagen dus doen mensen thuis de openhaard aan of steken een kaarsje aan. Daar hoort natuurlijk iets lekkers bij."

Het is ongekend druk bij de bakkerij; nog drukker dan voorgaande jaren. "Het gaat net. Heel veel bedrijven die ook hun mensen in het zonnetje willen zetten. Meer nog als voor corona. Dat is heel leuk om te doen. Op een drukke dag staan we dan ook zeker met zo'n tien man personeel in de winkel." Andere bakkerijen in Dordrecht gaven aan te kampen met een personeelstekort. En zelfs met burn-outklachten bij de bakkers. Zo ver is het aan de Vriesestraat nog niet, maar het is roeien met de riemen die je hebt, volgens Van der Waard.

Onder het personeel wordt het werk verdeeld. "Iedereen blijft iets langer en we verdelen het goed. We hebben natuurlijk ook nog de lunchroom hiernaast. Maar we zorgen dat het niet te gek wordt voor één iemand."

Na het feest op 5 december, is de drukte niet voorbij. "Dan gaan we aan de slag met de kerstkransjes, kerstkoekjes, taarten en broden. Dat gaat in een lijn door richting de jaarwisseling."

Het familiebedrijf zit al sinds 1891 aan de Vriesestraat. En van de 12 bakkerijen die ooit in de straat zaten, is Van der Sterre nu als enig nog over. "In dit pand heeft altijd een bakkerij gezeten. Ik en mijn man hebben het vijftien jaar geleden overgenomen. Daarvoor hadden mijn ouders de zaak. Die hebben het overgenomen van mijn tante." Marijn en haar personeel runnen de bakkerij in ieder geval nog iedere dag met veel plezier, ondanks de topdrukte.

Bekijk hieronder de video waarin Marijn vertelt over de drukte: