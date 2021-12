Taakstraffen voor Feyenoordsupporters die fans van Rangers belaagden bij het Hiltonhotel

De supporters gooiden met meubilair naar het hotel, waar fans van de Glasgow Rangers in het restaurant zaten. De verdachten hadden gezegd dat zij er niet waren geweest, of geen geweld hadden gebruikt.

Bijdrage aan geweld

Het zestal was herkend door leden van de speciale voetbaleenheid van de Rotterdamse politie. Volgens de rechter zijn die herkenningen voldoende betrouwbaar. Ze worden veroordeeld omdat ze allemaal een bijdrage hebben geleverd aan het geweld. Het is dan van ondergeschikt belang wat zij per persoon precies hebben gedaan.

De laagste straf, 80 uur waarvan 40 voorwaardelijk, is voor de supporter die als enige openheid van zaken heeft gegeven. De rechter noemt het een positieve ontwikkeling dat hij probeert een ander leven te leiden en gestopt is met drugs. De psychiatrische zorg die hij al kreeg, wordt voortgezet.

Schade aan hotel

Bij de rellen waren geen gewonden gevallen. Wel was er schade aan het meubilair en de ruiten van het Hiltonhotel. De claim van 16000 euro wordt niet toegekend. Volgens de rechter is de claim onvoldoende onderbouwd en was formeel ook onduidelijk namens wie hij was ingediend.