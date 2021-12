Henk is het hele jaar bezig met zout strooien en vertelt ons alles over zijn werk

"Afgelopen zaterdag- op zondagnacht hebben we al een ronde gedaan. Maandag heb ik ook een ronde gedaan, maar was strooien uiteindelijk niet nodig." Henk legt uit dat dat kwam door de regenval. En dan heeft strooien geen zin, want het zout spoelt dan weg.

Wanneer er wel gestrooid wordt, is afhankelijk van een aantal factoren. "Dat heeft te maken met de luchttemperatuur, wegdektemperatuur en de temperatuur van de ondergrond. Begin van het seizoen worden alleen de brugroutes gestrooid. Die worden sneller koud, want die hebben geen warme ondergrond."

Zomermaanden

Niet alleen 's winters wordt er gestrooid. Ook tijdens de zomermaanden kan het zout helpen om de asfalt te beschermen. Door de zon kan het wegdek opwarmen en beschadigen. Het zout werkt dan als een beschermlaag. Daarnaast wordt er gekeken naar de routes, wordt het materiaal onderhouden. Kortom; Henk is het hele jaar door bezig met gladheid.

Totdat het, als het kouder wordt, het aankomt op het echte werk. "We strooien nat. Dat betekent dat door het pekelwater het zout aan de weg blijft kleven. Daardoor kunnen we preventief strooien. Soms strooien we curatief. Dat betekent dat we strooien als het al glad is. En dan moeten we rekening houden met neerslag, waardoor het zout verdunt en verdwijnt."

Op pad

Voordat de wagens de weg opgaan, bepaalt Henk eerst of dat nodig is. Zo ja, komen de chauffeurs, krijgen zij de route en worden de wagens gevuld. In onderstaande reportage legt Henk uit hoe dat precies gaat.

De strooiwagens | Foto: Rijnmond

Strooizout zorgt er 's winters voor dat we veilig van A naar B kunnen. Maar het is ook schadelijk voor de lak van je auto. "Dan helpt goed wassen," zegt Henk. "Voor de winter goed wassen en in de wax zetten. Na de winter goed afspoelen. En dan ook achter je banden en aan de onderkant van je auto."

Donderdagavond

Als het weer het toelaat - dan moet het niet regenen bijvoorbeeld - wordt er donderdagavond weer gestrooid.