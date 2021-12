Theaters wachten ‘met smart’ af

Draaien op een derde capaciteit, anderhalve meter afstand houden in de zaal, mondkapjes op wanneer je opstaat en om 17:00 uur de deuren sluiten. Theaters moeten door flink wat hoepels springen willen zij openblijven. Voor legio schouwburgen is het teveel: zij kiezen ervoor om de komende weken helemaal dicht te gaan.

Dat doen zij tot 1 januari volgend jaar, of tot de volgende persconferentie, hopend op gunstige ontwikkelingen. Zo ook Theater De Willem in Papendrecht, dat zijn deuren zeker tot 19 december gesloten houdt. "We wachten met smart op de volgende persconferentie," lacht Maroeska Berger namens de schouwburg.

Het zijn niet alleen de maatregelen die het werk momenteel lastig maken, het heeft ook te maken met het juiste doen ten tijde van crisis. "Als we open zijn betekent het dat er mensen op afkomen, en dus meer mensen reizen," vertelt Berger.

Ook Theater Kunstmin heeft last van de maatregelen. "Maar we zijn niet helemaal dicht," vertelt woordvoerder Mike Vermeer. Kunstmin probeert te anticiperen op wat juist wél mag. Het theater heeft daarom Ketel 1, een multifunctionele zaal in het Energiehuis, opgeschaald.

"Daar hangt een onderzoek van kunstenares Judith Nab. Zij heeft kinderen en wetenschappers met elkaar vergeleken, over fantasie, innovatie en verbeelding."

Kinderen en wetenschappers stellen beiden veel vragen, vertelt Vermeer enthousiast. Het gaat om een multimediale tentoonstelling waar maar acht mensen tegelijkertijd naar kunnen kijken, daardoor is het coronaproof. Het is een leuk alternatief maar stilt de honger van mensen naar het theater niet. "We hebben de afgelopen maanden echt gezien dat mensen behoefte hebben aan het theater. Het is daarom zuur dat we nu weer dicht moeten."