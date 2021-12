Topdrukte bij GGD voor boosterprik, maar Dordtse locatie om de zaterdag dicht

Wie geboren is in 1943 kon maandag bellen met de GGD om een afspraak te maken voor de boostervaccinatie. Nederland is begonnen aan een inhaalslag: in rap tempo moeten ouderen hun extra prik kunnen krijgen. Maar als die ouderen bellen naar het afsprakennummer komen ze er vaak niet doorheen. En als het wel lukt om een afspraak te maken, kunnen ze soms niet in hun eigen woonplaats terecht.

“Dat is niet zoals het hoort te gaan natuurlijk,” zegt Margret Stok van de Verenigde Senioren Partij (VSP). “Als we hier een mooie priklocatie hebben neergezet waar we ook nog eens 250.000 euro voor parkeerplaatsen hebben neergelegd en dat je dan van heel veel mensen hoort dat ze vanuit Dordrecht naar Rotterdam of Den Haag moeten,” licht ze toe tijdens het radioprogramma 'Studio De Witt'. “Of het landelijk nu allemaal zo goed georganiseerd is, daar zet ik echt grote vraagtekens bij. Vorig jaar konden we natuurlijk zeggen: het is een aanloopfase en we zijn er niet op voorbereid. Maar inmiddels zijn we twee jaar verder.”

Afschalen en opschalen

Een woordvoerder van de GGD Dordrecht laat weten dat de beschikbare tijdsloten elke dag snel vol zitten. En dat heeft alles te maken met een beslissing die ruim een maand geleden werd genomen: toen kregen de GGD’s de opdracht om af te schalen: er werden minder vaccinaties ingepland, minder medewerkers ingezet en de locaties zouden korter open zijn. Dat laatste is nu ook nog in Dordrecht het geval: om de zaterdag is locatie open, het andere weekend is die dicht en is alleen Gorinchem in onze regio open.

“Inmiddels is er ruim twee weken geleden weer besloten om op te schalen, toen bekend werd dat de boosterprikken gegeven gingen worden,” legt de woordvoerder uit. “Maar dat gaat niet zo snel: we moeten nieuwe mensen aannemen en opleiden.” Wanneer de Dordtse locatie weer zeven dagen per week open kan zijn en dus op volle sterkte kan draaien, is nog niet te zeggen.

Landelijk worden nu militairen opgeleid om ook te kunnen vaccineren. Dordrecht heeft al een aanvraag ingediend om van hun inzet gebruikt te maken. Een goede zet, vindt Stolk van de VSP. “Zet organisatoren van evenementen in of het leger. Zet in ieder geval mensen in die goed zijn in organiseren. Zolang dat niet gebeurd, blijven we hier een beetje achter de feiten aanlopen.”

Stolk heeft inmiddels contact gehad met burgemeester Kolff. Hij heeft het probleem aangekaart bij de GGD en de minister. “Want het ligt bij (het Ministerie van) Volksgezondheid en die zet het weer door naar de provincies. Hij heeft echt druk uitgeoefend, maar het is een landelijk probleem. Maar het gaat wel om onze inwoners van de stad, die van hot naar her gestuurd worden, en ik vind dat niet oké,” zegt Stolk. “En als mensen dat naar buiten de stad moeten, laten we dan in ieder geval vervoer regelen voor die mensen.”

Na overleg met Kolff en de GGD heeft Stolk nog wel een tip voor ouderen die alleen in hun eigen stad gevaccineerd willen worden. “Je kunt aangeven dat je in Dordt gevaccineerd wilt worden, maar dan kan het alleen niet direct terecht.” Wel merkt ze dat wachten voor sommige mensen lastig is. “Mensen zijn bang, die willen zo snel mogelijk zo’n booster hebben. Dat kan natuurlijk niet allemaal tegelijk, maar ik zie ook in andere gemeentes dat mensen daar gewoon naar een priklocatie kunnen.”