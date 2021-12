Rijnmond blikt terug op 2021: Hoe de Haringvlietbrug de 'Dramavlietbrug' werd

50 kilometer per uur en dat over één rijstrook. Dat was het oorspronkelijke plan om de trillingen op de brug te verminderen. En dat dan twee jaar lang, omdat de renovatie pas in 2023 staat gepland. We blikken terug op dit nieuws met Rijnmond-verslaggeefster Sanne Waldekker, die verslag deed van de perikelen rondom de brug.

Hoe reageerde jij toen je dit bericht las?

De brug is ook voor mij een hele belangrijke verbinding. Het is niet zomaar een bruggetje, maar een onmisbare verbinding tussen Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Sinds het doortrekken van de A4 is het de kortste route tussen Rotterdam en Antwerpen.

Ik ben opgegroeid op Goeree-Overflakkee, dus ik dacht gelijk aan alle mensen op het eiland die er dagelijks overheen rijden om hun werk of studie te bereiken. Ik ben direct gaan bellen met de gemeente en ik nam aan dat die al wel een woedende reactie klaar hadden staan. Het eiland zou qua bereikbaarheid zwaar achteruit gaan. Maar ook zij hadden het nieuws pas net gehoord en het viel ze rauw op hun dak.

Was goed duidelijk waarom de maatregelen nodig waren?

Er werd wel gezegd door Rijkswaterstaat dat klemmen en bouten los kwamen door de trillingen, maar de ernst van de situatie kwam bij mij pas echt goed over toen ik hiervan een filmpje te zien kreeg. Ik snap dat je geen angst wil aanwakkeren, maar misschien was er wel meer begrip geweest voor de haastige ingrepen als dit filmpje direct naar buiten was gebracht.

Haastige spoed is zelden goed?

Dat gevoel ontstond zeker. Bij het aankondigen van de maatregelen was niet goed nagedacht over de economische schade, over de parallelweg en belangrijker: over hoe het zou gaan met de hulpdiensten. De brug is echt een aorta, ook naar zorg. Eén van de redenen waarom de invoering van de maatregelen tot twee keer toe werd uitgesteld.

Het oorspronkelijke plan om maar één rijstrook open te houden is nooit doorgegaan. Wat ging daaraan vooraf?

De lobby voor het openhouden van de tweede baan was al flink aan de gang. De transportsector had een verlies berekend van 53 miljoen en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard noemden de maatregelen ‘onaanvaardbaar’. Maar toen lekte ook nog eens op een knullige manier uit dat de vertraging door de maatregelen geen 30 minuten, maar 68 minuten zou zijn. De druk om die tweede baan open te houden werd daardoor zo groot, dat de bedachte maatregelen onmogelijk overeind konden blijven.

Dus toch twee banen in beide richtingen open, wel met een snelheidsbeperking van max. 50 kilometer per uur. Iedereen blij?

Burgemeester Bram van Hemmen van de Hoeksche Waard noemde het treffend de ‘beste minst slechte oplossing voor een veilige Haringvlietbrug’. De omgeving ziet liever dat de renovatie naar voren wordt gehaald, maar kan hiermee leven. De blijdschap was alleen wel snel weer weg toen bleek hoe bizar smal die linkerbaan was. Zo smal dat het verkeer uiteindelijk toch over één baan bleef rijden. Blij gemaakt met een dode mus, die uitdrukking heb ik toen veel gehoord.

De versmalde rijstroken op de Haringvlietbrug | Foto: Sanne Waldekker

Het komt allemaal heel rommelig over.

Zeker en daar was vaak ook wel een verklaring voor. De politie had ruimte op de brug nodig om te kunnen handhaven op de snelheid, een flitskast regelen klinkt makkelijker dan het is, nieuwe klemmen leverden onverwacht meer problemen op en Rijkswaterstaat heeft veel bruggen en tunnels die aan vervanging toe zijn. Maar ik denk dat iedereen het wel eens is dat het allemaal geen schoonheidsprijs heeft verdiend. En het heeft de brug in ieder geval een nieuwe bijnaam opgeleverd: de Dramavlietbrug.

Hoe was het voor jou om aan de verhalen over de brug te werken?

Heel interessant. Het was bijzonder om meegenomen te worden in het politieke spel dat achter de schermen speelt bij zoiets. Ik ben off-the-record door veel betrokkenen geïnformeerd en heb meer te horen gekregen dan ik zou krijgen wanneer ik deze mensen geciteerd had. Bijeenkomsten achter de schermen waar harde woorden vallen, slechte verhoudingen die een oplossing in de weg staan. Maar het mooiste is toch dat het een onderwerp is dat leeft en mensen raakt in hun dagelijks leven. Ik kreeg ontzettend veel reacties en dan voel je weer extra dat je werk ertoe doet.

Hoe gaat het nu met de brug?

De linkerrijstrook is nu breder en het verkeer stroomt goed door. De vertragingen vallen dus mee, maar het is door corona ook wat rustiger op de weg natuurlijk. De maatregelen helpen en dat zorgt er ook voor dat de brug ook weer wat vaker open kan voor het vaarverkeer.

Maar er zit voor de weggebruiker nog wel een hoop ellende aan te komen. Deze maatregelen duren sowieso nog 1,5 jaar. Het is pleisters plakken en hopen dat de renovatie in 2023 op een goede manier gehaald wordt. Voor het vervangen van de klep zal de brug even helemaal dicht moeten. Het vaste deel van de brug is dan in 2025 aan de beurt en ook de Heinenoordtunnel even verderop wordt in 2023/2024 aangepakt. Het wordt echt nog wel even doorbijten voor iedereen die veel over de A29 rijdt.