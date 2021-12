Geen rijles meer na 17.00 uur, instructeur baalt: 'Ik word beperkt in mijn vrije tijd'

Thijs Korteweg is al ruim de hele coronaperiode bezig met het halen van zijn rijbewijs. Zonder dat virus en de bijbehorende maatregelen had hij naar eigen zeggen zeker al zijn rijbewijs gehad. "Als er geen corona was, zou het makkelijker zijn."

Aanpassingen

Niet alleen de horeca en niet-essentiële winkels moeten om 17.00 uur dicht, óók rijscholen moeten voor die tijd hun laatste les van de dag gegeven hebben. En dat betekent een hoop aanpassingen, merkt ook rij-instructeur Wim de Munck uit Zwijndrecht. Zo worden er een hoop lessen doorgeschoven naar het weekend. "Dat is niet ideaal," zegt De Munck. "Ik kan ook niet alle instructeurs verplichten om dat te doen. Maar zelf rijd ik nu op zaterdag en zondag. We zijn al lang blij dat we kunnen blijven werken."

Beperkt

"Ik voel mij zeker beperkt," geeft de rij-instructeur aan. "Ik voetbal altijd op zaterdag en dat kan nu niet, want ik moet werken. Dus ik word beperkt in mijn vrije tijd."

Opvallend is dat - net als tijdens de vorige lockdown, toen Wim helemaal geen autorijlessen meer mocht geven - dat de motorrijlessen wel nog door kunnen gaan. Daar is de anderhalve meter makkelijker te bewaren. Die lessen worden dan ook nog de hele avond gegeven.

Voor leerling Thijs is het lastig, lessen tot 17.00 uur. Hij is nu al een tijd bezig en denkt voorlopig ook nog wel een aantal lessen nodig te hebben. Hij geeft corona de schuld. "Als ik bijvoorbeeld dinsdagmiddag al iets anders heb en ik zou 's avonds bij Wim willen lessen dan mag dat ineens niet van de overheid."

'Ik zie geen verschil'

Wim heeft gelukkig corona nog buiten de auto weten te houden. Toch snapt hij de maatregelen niet. "De tijd die je normaal op een dag met leerlingen doorbrengt is niet minder. Die breng je nu verspreid over de week met ze door, omdat ik nu ook in het weekend lesgeef. Ik zie geen verschil. Maar het is wat het is."

Aanpassen

Het CBR ziet ook de gevolgen van de aangepaste lestijden. Leerlingen leren nu in mindere mate om, bijvoorbeeld, in het donker te rijden. "Het is altijd goed om in de rijopleiding zoveel mogelijk verkeersomstandigheden te oefenen. Maar die zijn niet altijd op elk gewenst moment beschikbaar. Dan is het goed om naar alternatieven te kijken, zoals 's ochtends vroeg," laat het CBR weten in een schriftelijke reactie. "Dus: aanpassen aan de corona-omstandigheden, net zoals je je ook moet aanpassen in het verkeer."