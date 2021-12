Gezocht: nieuwe barista bij het Vogelnest

“We trekken verschillende mensen aan”, zegt Mohammed Amri van Het Vogelnest. “De ene komt alleen voor een koffie, terwijl een ander echt voor de aandacht komt.” Dit zijn vaak de mensen die alleen thuis zitten en weinig mensen om zich heen hebben.

Voordat onze verslaggever ter plaatse was, had Mohammed nog een afspraak met iemand die niet mobiel genoeg is om zelf even naar de Praxis te gaan. “We hebben er gelijk een dagje van gemaakt. Achteraf vroeg ik of ze het leuk vond, toen zei ze: ‘ja, maar het leukste vond ik dat het leek alsof ik met mijn zoon op pad was.’ En ik vond het zelf ook nog hartstikke leuk”, vertelt Mohammed.

Vanaf buiten lijkt Het Vogelnest misschien op een koffietent, maar eigenlijk kan je het vergelijken met een buurthuis. Zo maken ze elke donderdag soep voor de bewoners en is er op woensdag en vrijdag een naaiatelier.

Heb je interesse om aan de slag te gaan bij Het Vogelnest? Je moet goed koffie kunnen zetten, dit kan je altijd nog aangeleerd worden. Ook moet je sociaal zijn en makkelijk in gesprek kunnen gaan met andere mensen. Soliciteren kan via info@vogelnest.nl of je kan even langskomen bij Het Vogelnest.