Dordtse Merel (16) is nieuwe Jonge Denker des Vaderlands

Kun je intiem zijn met een vreemde? Dat was het thema van de landelijke wedstrijd voor de Jonge Denker des Vaderlands. Via een column wist Merel Hoffman, in het vijfde jaar van het Stedelijk Dalton Lyceum, als één van de zeven leerlingen de prijs in de wacht te slepen.

“Onwerkelijk”, zegt Merel trots. Ze had het niet verwacht dat ze zou winnen, maar ze is blij met de eretitel die ze voor een jaar lang mag dragen. “Het winnen kwam opeens, maar het is wel echt gaaf.” De wedstrijd om de Jonge Denker des Vaderlands is georganiseerd in samenwerking met Filosofie Magazine, Lemniscaat, ISVW, Stichting Maand van de Filosofie en de VFVO.

De vraag die ze zichzelf stelde was: kan je intiem zijn, wanneer iemand dementie heeft? Hoewel er bij filosofie nooit een definitief antwoord is, heeft Merel er wel een mening over: “Er is een geschiedenis die kan worden opgehaald. Ook al weet een partij het niet meer, de andere partij weet het nog wel.” Zo is het volgens Merel wel mogelijk om intimiteit te ervaren, ook al heeft iemand dementie.

Als Jonge Denker zal zij komende jaar spreken over haar verhaal op filosofische festivals en columns publiceren. Daarnaast krijgt ze een masterclass filosofisch schrijven van het Filosofisch Magazine. Verder gaat ze vooral in gesprek met de andere winnaars van de titel. "We gaan vooral discussieren en filosoferen over actuele thema's. Ik ben heel benieuwd hoe de anderen tot hun onderwerp zijn gekomen," laat Merel weten.

Benieuwd hoe de zestienjarige Merel tot haar verhaal kwam? Bekijk het hier: