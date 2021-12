LIVEBLOG: Sparta-trainer Henk Fraser grijpt in bij de aanvallers voor het thuisduel met RKC Waalwijk

Het was een bijzonder moeilijke eerste seizoenshelft voor Sparta. Om uit de rechtstreekse degradatiezone weg te komen en met een goed gevoel de winterstop in te gaan, moeten de Rotterdammers donderdagavond thuis winnen van directe concurrent RKC Waalwijk. Dat belangrijke duel volg je uiteraard live op Radio Rijnmond.

Trainer Henk Fraser beseft dat Sparta bij een zege op RKC gaat overwinteren met een vijftiende plaats. Een ideaal scenario zegt Fraser. "Want ben ik ongerust voor het restant van de competitie? Ja. Maar ben ik in paniek? Nee." Eerder dit seizoen hield Sparta een nare smaak over aan het uitduel met RKC. In Waalwijk gingen de Rotterdammers met 1-0 onderuit door een laat doelpunt van Michiel Kramer.

Luister via onderstaande stream vanaf 20:00 uur live naar Radio Rijnmond Sport:

In Radio Rijnmond Sport mis je niets van Sparta-RKC Waalwijk. Het duel begint om 21:00 uur op Het Kasteel. Dennis van Eersel is de presentator en verslaggever rondom deze belangrijke wedstrijd. Ook Ruud van Os schuift aan om commentaar te geven. De show begint om 20:00 uur en duurt tot en met 23:00 uur.

Wil je meepraten over Sparta-RKC Waalwijk? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er is ook een liveblog rondom dit duel.

Sparta - RKC Waalwijk (Aftrap 21:00 uur)

Opstelling Sparta: Okoye; Masouras, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Mijnans, Abels, Smeets, Auassar; Engels, Van Crooij