Uithaler moet de cel in en mag voorlopig niet op de Maasvlakte komen

De 21-jarige Rotterdammer werd in september van dit jaar aangehouden op het terrein van ECT op de Maasvlakte. Op camerabeelden was te zien dat hij tot een groep mannen behoorde bij een container. In de container werden negentien lege sporttassen en rugzakken gevonden, tandenborstels, snacks, powerbanks en koevoeten.

'Fan van de haven'

De man heeft zelf nauwelijks willen verklaren, behalve dat hij 'een fan van de haven was'. De rechter vindt dat ongeloofwaardig en ziet in de gevonden spullen een duidelijke link met criminele plannen.

"Het is algemeen bekend dat drugs via containers worden binnengebracht en dat uithalers daarin een beperkte, maar essentiële rol vervullen. Tegen die achtergrond kan er geen andere conclusie zijn dan dat u bij ECT aanwezig was om drugs uit een container te halen."

Locatieverbod

Naast en celstraf krijgt de man ook een locatieverbod voor Maasvlakte I en II gedurende vijf jaar. Vorige maand kreeg een uithaler dat ook omdat hij een dergelijk verbod had geschonden. Justitie wil ook celstraffen gaan eisen voor uithalers die alleen maar lopend over haventerreinen worden aangetroffen, zonder spullen. De nieuwe wet is al aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer, maar nog niet van kracht. Tot nu toe kan in die gevallen alleen een boete worden opgelegd.