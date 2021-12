Deelscooters met oud en nieuw van straat: 'Brandstichting en vandalisme voorkomen'

Om brandstichting en vandalisme tijdens oud en nieuw te voorkomen, moeten aanbieders in Rotterdam al hun deelscooters ophalen en in de stalling zetten. Het inzamelen begint al op 29 december, zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Burgemeester Aboutaleb verwacht dat de komende oudejaarsnacht rustig zal verlopen. Er zijn volgens hem geen voortekenen van eventuele ongeregeldheden, zei hij donderdagmiddag tegen Rijnmond-verslaggever Jan Roelof Visscher.

Voorzorgsmaatregelen

Desondanks neemt de burgemeester voorzorgsmaatregelen die geweld zoals in november tijdens de Coolsingelrellen moeten voorkomen. De meest opvallende maatregel is dat Rotterdammers geen gebruik kunnen maken van deelscooters tijdens oud en nieuw. Aanbieders halen hun deelscooters mogelijk vanaf 29 december al van straat, zei Aboutaleb. "Houd de apps van de aanbieders goed in de gaten", luidde zijn advies.

Op twee locaties - het Binnenwegplein en de Dantestraat - komen op advies van de politie mobiele camera's te staan. Op het Binnenwegplein waren tijdens de Coolsingelrellen de ruiten van de Mediamarkt ingeslagen. Bij de Dantestraat is vorig jaar twee dagen na oud en nieuw een vuurwerkbom door de ruit van een gemeentepand gegooid waarna er brand uitbrak.

Oudjaarsactie

Over de reguliere oudjaarsactie om vuurwerk in te zamelen had Aboutaleb weinig nieuws. Er is tot nu toe slechts tien kilo ingeleverd tegen driehonderd kilo vorig jaar. Waarom er dit jaar zo weinig vuurwerk is ingeleverd, kan de burgemeester niet verklaren. Misschien is er minder gekocht, suggereerde hij.