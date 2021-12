Rozenburg opgelucht nu landtong groen blijft, maar nieuwe strijd over windmolens wordt voorbereid

De landtong bij Rozenburg in de Nieuwe Waterweg blijft een natuurgebied. Het Havenbedrijf Rotterdam ziet af van het recht om er een industriecomplex te mogen bouwen. De gemeente compenseert het havenbedrijf voor het verlies van dit recht. Rozenburgers zijn blij met het behoud van hun groene recreatiegebied, zegt Marijke Sonneveld-Dijkman van actiegroep Leve de Landtong. Maar ondertussen moeten ze zich gaan voorbereiden op de volgende indringer in hun gebied. Het plan is namelijk dat er een windturbine van 235 meter hoog komt. "Rozenburgers gaan daar zeker tegen demonstreren."

Toen bekend werd dat het Havenbedrijf Rotterdam een distributiecentrum van 10 hectare wilde gaan bouwen op de landtong bij Rozenburg in de Nieuwe Waterweg, waren veel Rozenburgers verrast. "De landtong is aan Rozenburg gegeven als recreatiegebied, ter compensatie van de natuur die is opgeofferd voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Blijkbaar heeft het Havenbedrijf in 2013 desondanks een recht gekregen om op de landtong te mogen bouwen."

De toenmalige deelgemeente heeft daar wel mee ingestemd, zegt Sonneveld. Maar hoe het precies gegaan is en waarom het Havenbedrijf het kon verwerven, kan ze niet zeggen. Nu de gemeente Rotterdam een deal heeft gesloten met het Havenbedrijf om dat recht om er te mogen bouwen in te leveren, kan Sonneveld weer rustig ademhalen. "Het bestemmingsplan verandert; de bestemming om er te mogen bouwen gaat eraf. Het Havenbedrijf krijgt compensatie. We weten nu zeker dat er niet in de natuur zal worden gebouwd."

Ervaringscentrum verdwijnt

Onderdeel van de compensatie is dat de gemeente investeert in een havenervaringscentrum op de plek op de Tweede Maasvlakte waar nu Futureland zit, ook een haveninformatiecentrum. De prijs is wel dat Rozenburg het eigen Educatief Informatie Centrum (EIC) moet opgeven op de landtong. Dat gaat op in het nieuwe havenervaringscentrum op de Tweede Maasvlakte.

"Heel erg jammer", vindt Erwin van Eijsden (CDA), lid van de gebiedscommissie Rozenburg. "Schoolkinderen kunnen daar ervaren hoe het is om in de procesindustrie te werken. Ze leren daar hoe je zeep maakt of shampoo. Zo zien jongeren hoe producten in de chemie gemaakt worden."

Dat het EIC terugkomt op de Tweede Maasvlakte maakt Van Eijsden niet blij. "Het zit dan ver weg van de Rotterdammers én de Rozenburgers. Op de landtong zit het tenminste dicht bij Rozenburg en Maassluis, bijvoorbeeld. Naar een plek op 30 kilometer afstand ga je niet snel toe." Ook Sonneveld vindt het jammer dat het EIC de landtong van Rozenburg moet verlaten. "We gebruiken het gebouw ook om spullen te stallen voor struintochten." Dat zijn tochten door de natuur van de landtong waarbij deelnemers dieren kunnen zien die in het gebied leven.

Daarbij zou ze wel willen weten wat er dan in het gebouw van het EIC komt. "Als het gebouw straks gebruikt wordt om cruiseschepen aan te leggen bijvoorbeeld, zie ik dat niet zitten." Van Eijsden wil ook weten wat erin komt. "Een centrum om migranten op te vangen? Ik weet niet of ik daar nu zo blij mee zou zijn."

Slagschaduw windmolen over Maassluis

Hoewel de Rozenburgers blij zijn met de deal van de gemeente om de landtong groen te houden, zitten ze nu al met hun handen in het haar over de volgende indringer in 'hun' gebied. Pal voor de kade van de Nieuwe Waterweg ter hoogte van Maassluis moet een windturbine komen van 235 meter hoog. "Wat zal dat betekenen voor de mensen die aan het water wonen in Maassluis?", vraagt Van Eijsden zich af. "Voor Rozenburgers is de komst van deze windmolen niet fijn, maar voor mensen in Maassluis nog veel minder. Ik heb liever dat deze turbine in zee komt te staan."

Van Eijsden vreest dat de schaduw van de wieken van de windturbine af en aan over de huizen strijkt. Sonneveld vreest geluidsoverlast van de draaiende molen en gevaar voor langs vliegende vogels. Als ze in de wieken vliegen, worden ze vermorzeld.

Komend voorjaar staat een inspraakprogramma van de gemeente over de komst van de turbine op de agenda, weten Van Eijsden en Sonneveld. "Als actiegroep Leve de Landtong zijn we hier niet voor opgericht. Maar als de Rozenburgers gaan demonstreren - wat het plan is - zullen we ze zeker steunen."