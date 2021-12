Sparta moet genoegen nemen met een punt in het belangrijke thuisduel met RKC Waalwijk

In de eerste twee minuten waren er meteen twee kansen. Na een aantal seconden nam Mario Engels het Waalwijkse doel onder vuur met een schot, dat keeper Etienne Vaessen kon pakken. Enkele tellen later was RKC dichtbij het openingsdoelpunt. Jens Odgaard trapte aan de rechterkant van het veld de bal op de buitenkant van de paal. Sparta kwam bij dat moment goed weg.

De tekst gaat verder onder de foto:

Sparta eerde met dit spandoek de overleden oud-spelers Aad Andriessen en Wout Holverda | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

Vervolgens ontstond er een potige eerste helft, vooral door het toedoen van RKC. De bezoekers kleunden stevig in de duels. Er ontstond daardoor geen fraaie wedstrijd tussen de twee concurrenten, die een overwinning hard konden gebruiken om van de degradatieplekken weg te komen.

Halverwege de eerste helft nam RKC daar een optie op. Met behulp van Sparta-verdediger Tom Beugelsdijk weliswaar. De centrale verdediger van de Rotterdammers speelde de bal te kort terug op doelman Maduka Okoye, waarna Odgaard dit cadeautje uitpakte (0-1). Vlak voor de rust stelde Sparta orde op zaken. Op aangeven van Adil Auassar tikte Vito van Crooij dichtbij het doel van RKC de 1-1 op het scorebord.

Luister hieronder het doelpunt van Vito van Crooij terug. De tekst gaat verder onder het fragment:

Na de rust was er weinig te beleven. Sparta drong iets meer aan dan RKC Waalwijk, maar kon in aanvallend opzicht nauwelijks een vuist maken. Wel haalde Gianni Masouras van ongeveer dertig meter uit op het doel van de bezoekers. RKC-keeper Vaessen had weinig problemen met het schot van de Griek. Pas halverwege de tweede helft werd de uitploeg gevaarlijk. Oud-Spartaan Michiel Kramer nam het doel van de Rotterdammers onder vuur. Sparta-keeper Okoye had moeite met deze poging.

Het venijn zat in de staart

De spanning vergoedde een hoop op Het Kasteel. In de slotfase werden nog kansen genoteerd. Zo strafte invaller Roy Kuijpers een slippertje van Bart Vriends niet af. Aan de andere kant trapte Mohammed Osman de bal nipt over het doel van RKC. Bijna deed Finn Stokkers zijn oude ploeg Sparta nog pijn. De invallende spits van RKC Waalwijk omspeelde vlak voor tijd doelman Okoye, maar hij schoot (vanuit buitenspelpositie) de bal niet in het doel.

Met het 1-1 gelijkspel schieten Sparta en RKC Waalwijk weinig op. De ploeg van trainer Henk Fraser stijgt op basis van het doelsaldo naar de zestiende plaats en gaat daarom over Fortuna Sittard heen. Na achttien duels heeft Sparta dertien punten gepakt.

Sparta - RKC Waalwijk 1-1 (1-1)

27' 0-1 Jens Odgaard

39' 1-1 Vito van Crooij

Opstelling Sparta: Okoye; Masouras, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Mijnans, Abels, Smeets (64' Osman), Auassar (78' Heylen); Engels (73' Thy), Van Crooij (73' Emegha)