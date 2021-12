Tom Beugelsdijk gaat diep door het stof na fout bij Sparta-RKC: 'Ik heb er geen verklaring voor'

Met een slechte terugspeelbal had Tom Beugelsdijk een negatieve hoofdrol bij het doelpunt van RKC tegen Sparta. De centrale verdediger van de Rotterdammers was na afloop van het 1-1 gelijkspel eerlijk over zijn fout.

"Ik zag die jongen links in mijn ooghoeken. Vervolgens wilde ik de keeper inspelen, maar de bal raakte ik niet goed. Ook had ik die speler van RKC niet gezien. Ik had moeten kijken", legt Beugelsdijk uit. De Spartaan is heel bewust van zijn fout. "Ik heb er geen verklaring voor. Dit mag mij niet gebeuren. Dit is het enige wat ik kan zeggen. Het heeft niets met wedstrijdvoorbereiding of wat dan ook te maken. Ik sta hier niet lekker", maakte Beugelsdijk na het duel in de persruimte duidelijk.

Beugelsdijk heeft geen woorden voor zijn verkeerde terugspeelbal. "Ik baal gewoon, want we wilden en moesten deze wedstrijd winnen", zegt de Haagse centrale verdediger. "Ik denk dat we de mogelijkheden hebben gehad om het beter uit te spelen." Eén van de mogelijkheden werd door Vito van Crooij wél benut. "Ik ben hem en iedereen daar heel dankbaar voor", benadrukt Beugelsdijk.

'Voor mij is elke versterking welkom'

Met een zestiende plaats schiet Sparta weinig op in de eredivisie. Wanneer de Kasteelclub na 34 wedstrijden daar nog steeds staat, dan is het Rotterdamse team veroordeeld tot het spelen van de play-offs tegen degradatie. Sparta heeft nog zestien wedstrijden om van die plek af te komen. "We moeten voor de vijftiende plek gaan", constateert de centrale verdediger.

Als het aan Beugelsdijk ligt, dan gaat Sparta de transfermarkt op. Het maakt hem niet uit op welke posities de Rotterdammers spelers gaan halen: "We kunnen iedereen gebruiken. Voor mij is elke versterking welkom."