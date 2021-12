Sparta-trainer Henk Fraser gaat met veel energie aan de slag met Gerard Nijkamp (en koestert de relatie met Mohammed Allach)

Het duel Sparta-RKC Waalwijk was ook de wedstrijd waarbij trainer Henk Fraser een oude bekende tegenkwam. In het bestuur van de Noord-Brabanders zit namelijk Mohammed Allach, die in Waalwijk de technisch directeur is. Daarom werd Fraser na afloop geconfronteerd met een gewetensvraag.

Fraser heeft namelijk een goede verhouding met Allach. Na afloop kreeg de coach van de Rotterdammers de vraag of hij liever niet Gerard Nijkamp, maar Allach de nieuwe technisch directeur van Sparta zag worden. "Dat is inderdaad wel een vervelende vraag", geeft Fraser eerlijk toe.

"Omdat je met hem een relatie hebt opgebouwd bij Vitesse en Jong Oranje. Dat is bekend. Op basis daarvan zou ik ja zeggen. Maar ik praat nu een aantal dagen met Nijkamp. Eerlijk gezegd hou ik van de manier waarop Gerard Nijkamp het oppakt en aan de slag gaat. Dat geeft wel energie. Ik vind dat mooi aan dit soort mannen. Of het nu om Nijkamp, Mo (Allach, red.) of Henk van Stee gaat."

Fraser heeft deze energie nodig. "Ik denk datgene wat ik met Mo heb - het is nog vroeg in onze date - dit ook met Nijkamp mogelijk is. Nijkamp straalt passie en gedrevenheid uit. Ik vind dat mooi om te zien als je nieuw binnen stapt binnen een organisatie. Dat is halverwege het seizoen best pittig. Aan de voorkant heb ik daar een goed gevoel bij." Wel ziet Fraser in dat er wat bij moet. De trainer van Sparta wil graag een creatieve middenvelder en scorend vermogen.

'Beugelsdijk is normaal betrouwbaar'

Na het 1-1 gelijkspel vond Fraser dat zijn ploeg alles eraan gedaan heeft tegen RKC. Een punt was het maximaal haalbare voor Sparta. Maar Fraser ziet graag dat Sparta in het balbezit wat meer lef toont. "Dat moet en kan veel beter. Ik kan niets zeggen over de passie en beleving." Fraser wil niet hardop spreken over een kwaliteitsprobleem. "Maar de jongens die mogelijk komen, gaan in een ploeg komen die bereid is. Ze brengen extra kwaliteit. Ik hoop dat dit zorgt voor een andere tweede seizoenshelft."

Fraser wilde niet afgeven op Tom Beugelsdijk, die in de fout ging bij het openingsdoelpunt bij Sparta-RKC Waalwijk. "Hij is normaal gesproken één van de meest betrouwbare spelers. Het vervelende is nu dat dit heel pijnlijk is, omdat Sparta in een moeilijke situatie zit. Maar dit gebeurt vaker. Het is mij en betere spelers ook gebeurd."

Over zijn lichaamstaal was Fraser na de wedstrijd eerlijk. Hij begrijpt dat dit negatief kan overkomen, al benadrukt Fraser dat dit niet zo was bedoeld. "Veel mensen zeggen dat ik erop moet letten, maar ik denk dat emotie, passie en beleving invloed kunnen hebben op de lichaamstaal. Het grappige is dat mensen daar vaak een oordeel over hebben. Op het moment dat we winnen, zou je mijn lichaamstaal kunnen interpreteren als een gedreven trainer. In mijn ogen ben ik bijna altijd hetzelfde, maar vandaag heb ik ervoor gekozen om meer te coachen", zegt Fraser.