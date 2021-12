Gemeenteraad: Feyenoord moet tempo maken met stadionplan om woningbouw niet te vertragen

Feyenoord moet uiterlijk in 2023 beslissen of ze een nieuw stadion wil bouwen op de nu gereserveerde locatie aan de Maas. Komt die beslissing later, dan loopt de bouw van de geplande 3700 woningen te veel vertraging op en dat wil de Rotterdamse gemeenteraad niet. Donderdagavond vergaderde de gemeenteraad op het Rotterdamse stadhuis over hoe het nu verder moet met Feyenoord City.

Komend voorjaar kan de landaanwinning voor de plek waar het nieuwe stadion is gepland beginnen. Een jaar later, in 2023, is dat afgerond. Dat is ook het moment dat de bouw van woningen ernaast kan beginnen. De kopers van die huizen moeten dan wel weten wat er in hun omgeving komt, zegt de Rotterdamse bouwwethouder Bas Kurvers. "Dat is het moment dat Feyenoord kleur moet bekennen." Het is voor Feyenoord misschien wel een laatste mogelijkheid om een stadion op Zuid te bouwen, zegt Kurvers. "Kijk op de kaart, de ruimte wordt schaars."

Snel huizen bouwen

Na het vastlopen van het huidige stadionplan heeft Feyenoord gezegd de komende maanden na te denken wat ze nu willen. Verder gaan met dit ontwerp? Een nieuw plan maken? Of renovatie van de Kuip? Wethouder Kurvers staat nog steeds achter de gebiedsontwikkeling mét een nieuw stadion en denkt dat de club uiteindelijk kiest voor nieuwbouw aan het water.

Leefbaar Rotterdam wilde weten hoe dat financieel mogelijk is, nu de bouwkosten 100 miljoen euro hoger zijn en er geen bouwer is. "Heeft u soms contact met een oliesjeik", vroeg Robert Simons, de fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. De wethouder zei alleen dat hij dat baseerde op zijn huidige kennis. Leefbaar wilde ook weten of het stadsbestuur extra geld wilde uittrekken om het stadion toch door te kunnen laten gaan. Wethouder Kurvers zei zich aan de afspraken van 40 miljoen euro te houden.

Terwijl Feyenoord de plannen opnieuw bestudeert, gaat de voorbereiding voor de woningbouw gewoon door, verzekerde de wethouder. De contracten voor de landaanwinning zijn bijna rond, de gemeente bereidt het onteigening van een aantal locaties voor én er worden architecten gezocht die de eerste ontwerpen van een aantal appartementencomplexen maken.

'Al van roze wolk af?'

Oppositiepartijen Leefbaar Rotterdam, 50Plus en de Partij voor de Dieren vinden het onbegrijpelijk dat het stadsbestuur nog steeds gelooft in een nieuw stadion. Robert Simons van Leefbaar Rotterdam vindt dat de wethouders nog steeds op ‘een roze Feyenoord City-wolk’ zitten.

Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren vroeg zich af waar deze vergadering over ging. “Er is geen financiering, geen bouwer. Wat wil Feyenoord? Wat zit ik hier te doen? Ik kan het niet serieus nemen."

Dennis Tak van de PvdA maakt zich zorgen, omdat er - terwijl Feyenoord nog nadenkt - niet al tegelijkertijd gesprekken zijn met potentiële bouwbedrijven en financiers. "De wensen van de club die ze in april bekend wil maken, moeten wel realistisch zijn”, vindt Tak.

Feyenoord zegt na de zomer met een uitgewerkt plan te komen. Het PvdA-raadslid twijfelt of dat haalbaar is als de zoektocht naar een bouwer en financiering pas na het voorjaar gaat starten. Maar volgens wethouder Van Gils is tot op zekere hoogte ook wel bekeken of de plannen überhaupt haalbaar zijn als Feyenoord door wil met de nieuwbouw.

Risico's

Gerben van Dijk van de ChristenUnie-SGP wilde weten wat nu de grote risico’s zijn van het hele plan. Eén daarvan is of de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam), die de stukken grond aankoopt en zorgt voor de bouwplannen, wel voldoende geld in kas blijft houden. Doordat het stadionplan stil ligt, koopt de gemeente Rotterdam voorlopig ook de bouwgrond niet. De stichting is daar in de begroting wel van uitgegaan en kan daardoor in de financiële problemen komen. Om dat te voorkomen heeft een bouwbedrijf voorgesteld alvast de grond aan te kopen waar nu Shurgard zit. De gemeente Rotterdam bekijkt of zij de grond onder de Gamma kan kopen. Later wordt die grond dan weer verkocht aan de Stigam.

Bestemmingsplan aanpassen?

Alle partijen (de gemeente Rotterdam, Stigam, Feyenoord en Stadion Feijenoord) moeten voor 1 februari aan de Raad van State laten weten hoe zij denken verder te gaan. Daarna bekijkt de Raad van State wat er moet gebeuren met het voorliggende bestemmingsplan.

De gemeente Rotterdam wil graag dat het nu opgestelde bestemmingsplan intact blijft en dat de woningbouw zeker kan doorgaan. Marijke Mulder van Stadion op Zuid heeft voorgesteld huizen te bouwen op de plek waar nu het stadion ingepland staat.

Ook zou er ook een uitwerkingsplicht voor de Kuip moeten komen. In het bestemmingsplan geldt dan eerst nog een globale bestemming, die dan later verder uitgewerkt moet worden tot een concreet plan.

De gedachte is dat de Kuip in stand blijft. Dat zou Feyenoord ook de kans geven om extra commerciële activiteiten te onderzoeken totdat er nieuwe plannen zijn voor nieuwbouw of renovatie van de Kuip.