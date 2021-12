Het weer: vandaag zacht, morgen koud

Vandaag is het bewolkt met vanmiddag vanuit het noorden af en toe regen en motregen. Vanochtend is het 9 of 10 graden, in de loop van de middag zakt het kwik naar 7 graden. Er staat een matige en aan zee eerst nog vrij krachtige westenwind.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen en motregen. Later in de nacht kan er ook wat sneeuw vallen. De temperatuur daalt langzaam en eind van de nacht schommelt het kwik rond het vriespunt. De oosten- tot noordoostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Eerste Kerstdag begint de dag bewolkt met eerst nog wat regen, ijsregen of sneeuw en kans op lokale gladheid. In de middag komt de zon vaker tevoorschijn en blijft het droog. Het is koud met een middagtemperatuur van slechts een fractie boven het vriespunt. In de avond gaat het licht vriezen. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige oosten- tot noordoostenwind, kracht 3 tot 5.

Vooruitzichten

Op Tweede Kerstdag wordt de koude lucht uit onze regio verdreven. Het is bewolkt met af en toe regen en in de ochtend bestaat er kans op IJZEL. Het kan daardoor verraderlijk glad worden. De temperatuur loopt langzaam op naar 5 graden aan het eind van de middag. Volgende week is er veel bewolking met op dinsdag en woensdag af en toe regen. Het wordt aanzienlijk zachter, op woensdag kan het wel 13 graden worden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 31 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 6,7 graden en de minimumtemperatuur 1,8 graden. Er valt gemiddeld 33,1 mm neerslag.