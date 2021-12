Flink meer halsbandparkieten in de regio, bijna 4.000 in en om Rotterdam

Stadsecologen hebben de afgelopen week bijna 4.000 halsbandparkieten in en rondom Rotterdam geteld. De tellers zochten slaapplaatsen van de vogels in de regio op. Tegen de avond gaan de parkieten samen in bomen zitten om de nacht door te brengen.

De grootste parkietenslaapplaats van de regio is in Schiedam, daar zitten meer dan 2.000 vogels. In Rotterdam zijn twee kleinere slaapplaatsen. In totaal zijn er 3.990 parkieten in de regio, flink meer dan voorgaande jaren. Waarom het er dit jaar zoveel meer zijn is nog niet helemaal duidelijk.

Een paar kleinere slaapplekken in de regio zijn verlaten, die vogels hebben zich misschien aangesloten bij de parkieten in Rotterdam. Ook in de omgeving van Dordrecht lijkt het aantal parkieten nog te groeien. De ecologen denken dat ook deze vogels nog wel in Rotterdam overnachten en dus elke dag een flink stuk op en neer vliegen.

Ook in andere Nederlandse steden worden halsbandparkieten geteld, onder leiding van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Rotterdam en omstreken staat nu op de derde plek in aantallen halsbandparkieten. Den Haag (5.013) en Amsterdam (5.396) tellen nóg meer halsbandparkieten.