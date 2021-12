Jens Toornstra langer bij Feyenoord

Toornstra is ondanks dat hij niet altijd verzekerd is van een basisplaats een van de dragende spelers bij Feyenoord. Dit seizoen speelt hij niet altijd op het middenveld, maar ook vaak hangend aan de rechterkant in de aanval. Toornstra kwam in 2014 over van FC Utrecht en won met Feyenoord vele prijzen. Zo won hij in 2016 en 2018 de beker en werd hij in 2017 landskampioen.

De kans is groot dat hij zijn loopbaan bij Feyenoord gaat afsluiten. Feyenoord heeft naast de verlenging van zijn contract tot medio 2023 ook nog een optie voor éen extra jaar opgenomen.