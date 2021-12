Live: Kerst vanuit de Laurenskerk in Rotterdam

Met Kerst viert de Kerk de geboorte van Jezus. Een verhaal van hoop, van kwetsbaar licht dat de duisternis doorbreekt. In deze Corona-tijd kunnen we volop hoop gebruiken. Maar ook de Laurenskerk heeft haar deuren moeten sluiten. Bij Rijnmond kunt u op eerste kerstdag toch genieten van een prachtige dienst.

Voorgangers en vertegenwoordigers van verschillende kerkgenootschappen in Rotterdam, de Laurenscantorij en organist Hayo Boerema verzorgen samen deze feestelijke viering.

Natuurlijk klinkt het geboorteverhaal uit het Evangelie volgens Lucas met de stal en de kribbe, en de herders in het veld. In de overdenking wordt het oude verhaal ook naar onze tijd gebracht. Met de gebeden geven we woorden aan onze zorgen en aan onze dankbaarheid. De zegen geeft ons de kracht mee om zelf ook een licht van hoop en liefde te zijn.

De Laurenscantorij zingt de mooie en bekende kerstliederen. Zo worden we opgetild en wordt het even licht in deze tijd. En natuurlijk mag u thuis uit volle borst meezingen. Zo zijn we op afstand toch met elkaar.

Kerst vanuit de Laurenskerk is hier te bekijken. Op TV Rijnmond zie je de dienst op eerste kerstdag vanaf 15:00 uur met daarna ieder uur een herhaling.