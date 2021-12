Oud-huisarts moet van GGD opnieuw solliciteren bij vaccinatielocatie

“Wat ze het meeste nodig hebben zijn prikkers en ik ben als dokter iets minder nodig,” vertelt de huisarts. En daarom wordt er eerst gekeken naar mensen die daadwerkelijk vaccins kunnen zetten. De uitkomst van het gesprek met de GGD was woensdagochtend dat Rovers in week 51 weer even mag proeven aan de sfeer in de vaccinatiehal en in januari wederom aan de slag mag.

Het vreemde aan het verhaal is dat de huisarts eigenlijk nog een contract had tot maart 2022. Hij begrijpt dan ook niet waarom hij niet gewoon weer aan de slag kan. “De hele actie is gigantisch. De GGD heeft moeten opschalen en nieuwe mensen in dienst moeten nemen. Ze lopen er tegenaan dat zij mensen drie keer een drie-maanden contract hebben gegeven. Dan mogen ze het contract niet meer verlengen.” De oud-huisarts geeft ook aan dat de GGD zelf niet verantwoordelijk voor de contracten; dat loopt via verschillende uitzendbureau’s.

De GGD laat weten dat het opnieuw aannemen van personeel makkelijker gezegd is dan gedaan. De oude werknemers weer inzetten gaat niet zomaar. Een woordvoerder vertelt dat een deel van het personeel bijvoorbeeld weer in de horeca werkt of op school zit. Wel is de GGD druk bezig met het werven van nieuw personeel, maar dat moet eerst gevonden worden en daarna worden opgeleid, voordat die mensen kunnen worden ingeroosterd en daadwerkelijk een prik kunnen zetten.

Als verantwoordelijk arts mag Rovers dus volgende maand weer aan het werk op de priklocatie in Dordrecht. Er mag dan ook alleen gevaccineerd worden in zijn aanwezigheid.