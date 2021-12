Vier tips tegen opgeblazen gevoel tijdens kerstdagen: 'Ik leg zelf altijd het eten al op de borden'

Dat je minder moet eten om een opgeblazen gevoel te voorkomen, snapt natuurlijk iedereen. Maar hoe lukt dat als je toch heel lekker wilt eten? Eerst legt de Ridderkerkse huisarts Jeanette Caljouw uit waardoor het opgeblazen gevoel precies wordt veroorzaakt. "Naast dat je teveel eet, eet je veel minder gezonde voeding tijdens Kerst. In bijna alle gangen zitten korte suikers. Je bloedsuiker stijgt daardoor snel. Dat geeft dat vermoeide gevoel."

1: Besef je dat je niet de hele dag hoeft te eten

Met Kerst wordt er dus vaak teveel gegeten, iets wat volgens Caljouw in de rest van het jaar wat minder gebeurt. "Waak ervoor dat je dag geen opeenstapeling van eten wordt. Veel lekkere dingen die je tijdens Kerst eet, kun je gewoon het hele jaar eten. Stol is er ook met Pasen en dat gebakje bij de koffie kan ook een andere keer. En laat de chips weg tijdens het borrelen."

Volgens de huisarts staan mensen laat op, volgt er een uitgebreid ontbijt of een brunch, iets lekkers bij de koffie, een snack bij de borrel en een vijfgangendiner. "Probeer niet alles in één feestelijke dag te stoppen,"

2: Ga een lekker stukje wandelen

"Waarom moet je de hele dag onderuit gezakt zitten? Ook hier geldt: die kerstfilm kun je ook op een andere dag kijken. Als je alleen maar zit, verbrandt je de hele dag niets. Dus ga lekker een stukje wandelen buiten. Al is het maar een half uurtje."

3: Leg je diner vast op een bord

Volgens Caljouw kun je er ook voor kiezen om het opgeblazen gevoel te accepteren voor alleen de Kerst, als je de rest van de week weer normaal eet. "Dan kan het ook geen kwaad." Maar wie toch geen ontploft gevoel wil, kan volgens haar beter nadenken over de porties. "Persoonlijk maak ik de hoofdgerechten altijd kleiner. Als je met vijf gangen dineert, hoef je echt niet zoveel aardappelen of groenten te eten zoals je dat bij een normaal diner doet. Eén bundeltje haricots verts bij je biefstuk is genoeg. Ik leg zelf altijd het diner alvast op borden. Vaak hoef je dan echt geen hele bak met aardappeltjes meer neer te zetten."

4: Maak een lijstje voor je boodschappen

De laatste tip van de Ridderkerse huisarts is een klassieker voor iedereen die het inslaan van ongezond eten wil voorkomen: ga niet als een kip zonder kop de supermarkt in. "Bedenk vooraf wat je wilt en ga met een lijstje de supermarkt in. Anders blijf je lekker opties voor het diner zien. Het is mij ook weleens overkomen dat ik genoeg voor vijf diners in mijn kast had staan."

Na Kerst staat uiteraard oud en nieuw al snel weer voor de deur. Ook voor de feestdag die traditioneel over middernacht heen wordt getild, heeft Caljouw een tip om niet teveel te eten. "Wij slaan zelf altijd het diner over en eten de hele avond kleine dingen. Dan kun je er gewoon van blijven genieten."