5 boekentips van boekhandelaren voor de donkere dagen

Boekhandelaren zitten niet stil deze lockdown. Tussen de hectiek van het aannemen van bestellingen, inpakken en bezorgen door, vonden we vijf boekverkopers in de regio bereid iets te vertellen over bijzondere boeken in hun winkel.

1. Waanzin aan het einde van de wereld - Julian Sancton

Tip van Elisa Kuster, Vos & Van der Leer in Dordrecht

Elisa Kuster | Foto: Vos & van der Leer

"Je hebt wel eens van die boeken die zo leuk zijn dat je niet wil dat het stopt. Waanzin aan het einde van de aarde is een nonfictieboek over een van de eerste expedities naar Antarctica. Het woord waanzin in de titel is niet voor niets. De expeditie komt vast te zitten in het ijs. Op Antarctica zijn er jaargetijden zonder enig daglicht. Dus zitten ze met een groep mensen op een boot die geen kant op kan, zonder daglicht. Van het eten kregen ze scheurbuik. Ze worden ziek en krankzinnig. Het is zo'n gaaf verhaal en het is echt gebeurd. Alle logboeken van de mensen aan boord zijn bewaard gebleven. Er waren ook wetenschappers aan boord, die hebben de basis gelegd voor wat we nu kennen als lichttherapie tegen bijvoorbeeld winterdepressie. Of je nu 18 bent of 88 bent, het boek is niet moeilijk geschreven.

Als je denkt: leuk boek om te lezen in een winterlockdown: al vanaf het begin weet je wel dat ze er wel uit komen. Het mooie is dat de mensen aan boord opleven omdat ze een uitweg zien. Als je perspectief hebt, als je stippen op de horizon ziet, kun je je daarop richten. Het is een prachtig boek. Mensen kunnen meer dan ze denken."

2. De jongen, de mol, de vos en het paard - Charlie Mackesy

Tip van Arjo van der Boom, boekhandel Van der Boom in Sommelsdijk

Arjo van der Boom | Foto: boekhandel Van der Boom

"Dit boek is nog steeds ontzettend populair. Het is in Nederland vertaald door Arthur Japin. Een heel troostrijk boek als je het even niet ziet zitten. Een lief, bemoedigend boek voor deze tijden met prachtige illustraties. Het is een poëtisch verhaal dat je niet in één keer hoeft te lezen, maar wat je er zomaar af en toe even bij kunt pakken. Met mooie, korte poëtische teksten, zoals: Er gaat niets boven vriendelijkheid, zei het paard. Stilletjes overstijgt dat alles.' Het zit in de kleine dingen, dat is eigenlijk waar het boek over gaat."

3. Bijna een vader - Alejandro Zambra

Tip van Folco de Jong, Bosch&deJong boekverkopers in de Fenix Food Factory op Katendrecht

Folco de Jong | Foto: Bosch&DeJong boekverkopers

"Ik heb 'm net uit. Het is een prachtige literaire roman over een man die op een wat omslachtige manier stiefvader wordt van een zoon. Hij beschrijft hun leven in Chili in poëzie. De hoofdpersoon is dichter, zijn stiefzoon blijkt later ook dichter te zijn geworden. Het geeft een heel mooi beeld van hoe een man omgaat met vader zijn en toch niet helemaal vader zijn, vandaar de titel. Het is regelmatig grappig, ook heel ontroerend, maar niet heel verdrietig. Het geeft een mooi inkijkje in de literaire wereld van Chili."

4. De Pizarro's - Robert-Jan Friele

Tip van Nina Groeskamp, boekhandel Mandarijn in Gorinchem

Boekhandel Mandarijn | Foto: Nina Groeskamp

De Pizarro’s beschrijft de verhalen van drie generaties van een familie in Colombia. De geschiedenis van het land komt samen in de familie Pizarro, waarvan de familieleden allemaal op hun eigen manier strijden voor een betere toekomst voor Colombia, tegen ongelijkheid. Vader als opperbevelhebber van het leger, kinderen als revolutionairen.

"Het is een bijzondere familiegeschiedenis over een gebied dat ik persoonlijk niet zo goed ken. Juist daarom is het leuk om daarvan meer inzicht in te krijgen."

Bonustip: Toen het oorlog was, 1914-1918 - Annemiek de Groot

Toen het oorlog was, 1914-1918 is een non fictie-kinderboek over de Eerste Wereldoorlog, met veel oog voor de situatie in Nederland en België. Met mooie foto's en illustraties leggen de auteurs (Annemiek de Groot is een Gorinchemmer) de geschiedenis op een heel begrijpelijke manier uit voor kinderen ven groep 7-8 van de basisschool. Eerder verscheen al Toen het oorlog was, 1939-1945, over de Tweede Wereldoorlog. Dat boek won een Zilveren Griffel.

5. De egel dat ben ik - Toon Tellegen

Tip van Petra Biesheuvel, boekhandel Hoofdstuk Een in Brielle

Jan en Petra Biesheuvel | Foto: Boekhandel Hoofdstuk Een

"Dit boek neemt een bijzondere plaats in in het oeuvre van Toon Tellegen. Tellegen, geboren in Brielle, is bekend van zijn fabels over onder anderen de mier, de eekhoorn, de olifant en de egel. In dit boek staan de verlangens en de diepste gedachten van de egel centraal. Of zijn het misschien die van de schrijver zelf? Illustrator Annemarie van Haeringen tekende de egel in alle mogelijke gemoedstoestanden, van somber tot vrolijk, van verdrietig tot feestelijk hoogmoedig."