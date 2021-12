Podcast Sparta: 'Tom Beugelsdijk staat er gewoon bij tegenslag'

Terwijl Sparta de overwinning misschien wel meer verdiende dan RKC. "Tot aan de eerste goal had RKC niets te vertellen", vindt Van Os. "De goal kwam uit de lucht vallen. Sparta was het even kwijt, maar pakte het op. De bovenliggende partij was Sparta, die inderdaad de mist slechte was. Ik dacht dat Sparta de zege eruit zou halen."

Verder neemt Van Os het op voor schlemiel Tom Beugelsdijk, die opzicht in de fout ging bij de 0-1. "Hij is kampioen in de hand in eigen boezem steken. Beugelsdijk staat er gewoon bij tegenslag. De meeste voetballers duiken dan weg. Daarmee hangt Beugelsdijk de angel er meteen uit."

Pluim voor de supporters en 'Monsieur' Gerard Nijkamp

Volgens de mannen van de FC Rijnmond Podcast is er voor Sparta nog geen man overboord. "We zijn zelfs een plaatsje gestegen", reageert Slotboom optimistisch. Van Os vult aan: "Er is nog niks aan de hand omdat je op de ranglijst kunt stijgen. Maar als Sparta tevreden aan de kerstdis had willen zitten, dan had er minimaal van RKC gewonnen moeten worden. Dat is dus niet gebeurd."

Van Os had ook positieve woorden voor de supporters van Sparta, die buiten het stadion met vuurwerk een mooi eerbetoon hadden aan de overleden oud-spelers Aad Andriessen en Wout Holverda. "Als je dit op zo'n correcte wijze doet, dan zijn ze de Spartanen van de Week. Het kan dus wél: voetbalsupporters kunnen zich gedragen."

Het eerbetoon van de Sparta-supporters aan de overleden oud-spelers Aad Andriessen en Wout Holverda | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

In de Sparta-editie van de FC Rijnmond Podcast benadrukte Slotboom de passie van Gerard Nijkamp. De supporter merkte op dat de nieuwe technisch directeur duidelijk meeleefde met Sparta tegen RKC. "Dan ben je een Spartaan", vindt Slotboom.

Er is in geval werk aan de winkel voor Nijkamp op de transfermarkt. De mannen van de FC Rijnmond Podcast laten een aantal (transfervrije) namen de revue passeren. "Er moet in elk geval een spits en een creatieve middenvelder bij", zegt Van Os. "Ook moet er iemand op de plek van Dirk Abels op het middenveld komen. Hoe goed hij ook zijn best doet, Abels is geen Abdou Harroui."

