'Overgrote deel van de kerken houdt zich aan de coronaregels'

CvK Jaap Smit over kerken rond kerst in tijden van corona

Zo'n 90 tot 95 procent van de kerken houdt zich aan de regels rondom de lockdown, waarbij grote groepen moeten worden voorkomen. Dat zegt Jaap Smit, commissaris van de koning in Zuid-Holland en voorzitter van Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), een koepelorganisatie van 31 kerkgenootschappen, van Rooms-Katholiek tot de PKN. Van daaruit riep hij kerken op om de vrijheid van godsdienst niet te misbruiken.

De meeste kerken nemen volgens Smit hun verantwoordelijkheid. "Ik ben niet de baas van de kerken of de kerkpolitie", zegt Jaap Smit. Hij heeft aangesloten kerken dringend advies gegeven. Het is aan de kerken zelf om een besluit te nemen. "De kern is dat vrijheid gepaard gaat met verantwoordelijkheid. Vrijheid betekent niet dat je je goddelijke gang kunt gaan. Vrijheid van godsdienst betekent dat je je geloof kunt belijden zonder dat je bij de kladden wordt gegrepen."

Een andere reden voor kerken om hun verantwoordelijkheid te nemen, is de strenge lockdown. "Dat is niet voor niets. Het virus is nog niet uitgedoofd. Dat geldt ook voor ons, hoe moeilijk dat ook is", vindt Smit.

Hoe belangrijk kerstavond ook is voor gelovigen: "Kerst is het feest van samenkomst, van licht in de duisternis, van vrede in een wereld vol strijd, van omzien naar elkaar. Juist in deze tijd is daar behoefte aan. Ik heb die behoefte zelf ook."

Dus is het advies om thuis naar een online dienst te kijken. Bijna iedere kerk verzorgt een stream. "Het is wel een andere sfeer dan wanneer je samen met honderden mensen in een kerk zit. Maar we hopen dat mensen zich op deze manier toch een beetje met elkaar verbonden voelen. Het is even niet anders. Ik zit zelf ook soms naar zo'n stream te kijken. Luisteren naar een goed verhaal doet geen enkel mens kwaad."