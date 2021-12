Podcast Sparta over 2021: 'De achtste plaats in de eredivisie was een incident'

In mei mocht Sparta even dromen van deelname aan Europees voetbal, maar in december moet de Kasteelclub alweer flink strijden tegen degradatie. Het is het voetbaljaar van Sparta in een notendop. Presentator Frank Stout kijkt met chef sport Ruud van Os en supporter Anton Slotboom terug op 2021 en vooruit naar 2022.

Meteen wordt de memorabele zondag 16 mei 2021 aangehaald. Het is de dag waarop Sparta zich plaatste voor de play-offs voor een ticket in de voorronde van de Conference League. De Kasteelclub won in Friesland met 2-1, waarna het feest in Heerenveen en Rotterdam-West losbarstte. "We raceten terug naar Rotterdam om de spelersbus van Sparta voor te blijven. Zo zagen we de bus aankomen op Het Kasteel. Wat daar gebeurde, was onvergetelijk", blikt Van Os terug.

Slotboom deelt dit hoogtepunt van Van Os. "Het was magistraal en een geweldige avond, terwijl we in de podcast ook hebben afgevraagd of we dit wel moesten vieren."

'Fraser en Okoye brachten plezier'

Als Spartanen van het Jaar hebben Van Os en Slotboom allebei een andere naam. Van Os gaat voor trainer Henk Fraser, terwijl Slotboom doelman Maduka Okoye noemt. "Hij heeft ons het meeste plezier gebracht", stipt Slotboom aan. "Niet alleen op het veld, maar ook in de interviews. Het is een mooi verhaal hoe Okoye zich heeft ontwikkeld."

Van Os genoot het afgelopen jaar ook van Fraser. "Hij heeft 'mijn club' naar de achtste plaats in de eredivisie geleid. Daar ben ik Fraser heel dankbaar voor, maar hij was in de jaren hiervoor ook succesvol."

Stout confronteert de mannen met een andere naam: Abdou Harroui. De middenvelder vertrok afgelopen zomer bij Sparta om op huurbasis naar de Italiaanse Serie A-club Sassuolo te gaan. "Die mis je nu het meest", zegt Stout. "Ik vond hem een goede speler, maar hij is slechts een half jaar bij ons geweest. Dat vind ik te weinig voor de titel van Spartaan van het Jaar", is Van Os van mening.

Rel Van Stee

Ook het vertrek van technisch directeur Henk van Stee werd besproken. Na de transferperiode in de zomer nam hij plaats in FC Rijnmond, waarin Van Stee ook kritisch was op de jeugdopleiding van Sparta. In de talkshow vroeg Van Stee zich af of de KNVB drie jeugdinternationals van Sparta wel in actie had gezien. "Dat was echt het dieptepunt van de hele rel rondom Van Stee", zegt Slotboom. Van Os is van mening dat Van Stee dit niet had moeten zeggen.

"Onder de oppervlakte speelde er al heel lang zaken", blikt Van Os terug. "Die werden gemaskeerd door de goede prestaties in de eerste maanden van 2021. Als de prestaties niet goed zijn, dan komt de onrust naar boven. Dit was één van de eerste keren dat het toonbaar was voor supporters." Van Os neemt Van Stee de matige transferzomer niet kwalijk. Volgens hem had Sparta gewoon pech.

'Achtste plaats was een incident voor Sparta'

Het gespreksonderwerp dat dit seizoen op Het Kasteel vaak de revue passeert, is het gebrek aan doelpunten bij Sparta. Afgelopen zomer vertrokken spitsen Danzell Gravenberch (naar De Graafschap, red.) en Reda Kharchouch (naar FC Emmen, red.). Zij worden volgens Van Os absoluut gemist. "Van Kharchouch hebben we wel weinig plezier van gehad, maar Gravenberch zag ik graag invallen."

De wereld was in de zomer heel anders, merkt Slotboom op. "Toen wilden we nog doorselecteren", zegt hij. "Dat heeft Sparta ook gedaan, maar de oude schoenen zijn hiermee weggegooid en er zijn geen nieuwe teruggekocht", vult Stout aan.

De achtste plaats of een verbetering daarvan lijkt voorlopig verder dan ooit voor Sparta. De Rotterdammers zijn als de nummer zestien van de eredivisie de winterstop ingegaan. "Ik zie Sparta in mijn leven niet structureel het linkerrijtje halen", denkt Van Os, die de achtste plek van Sparta een incident vindt. "Het was een krankzinnig jaar als je spreekt over het linkerrijtje en op één na laatste staan. Het is schizofreen", vat Slotboom samen.

