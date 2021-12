Sparta slaat haar slag op de transfermarkt en heeft Spaanse spits binnen

Adrián Dalmau eerder in dit seizoen in het shirt van FC Utrecht | Foto: Orange Pictures - Broer van den Boom

De eerste transfer van technisch directeur Gerard Nijkamp is bij Sparta een feit. Adrián Dalmau komt per direct over van FC Utrecht. De Spaanse aanvaller tekent een contract tot het einde van dit seizoen met een eenzijdige optie voor nog één jaar.