Einde verhaal voor Drechtraad, maar regionale samenwerking wordt doorgezet

Op 1 december 2004 kwam de Drechtraad voor het eerst samen. Het doel was om de samenwerking in de regio te versterken. “We behouden graag het goede en we hebben elkaar in de regionale ontwikkeling hard nodig”, zegt regiovoorzitter en burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff in een persbericht.

Drechtstedendukaat

Bij die laatste bijeenkomst werden er nog een aantal mensen in het zonnetje gezet. Zo kreeg Drechtraadslid Peter Boudewijn een Drechtstedendukaat vanwege zijn inzet van de afgelopen jaren en kreeg Chris Moorman, die ook lid is, ook een dukaat vanwege inzet en actieve rol in vele verschillende commissies.

Boek

Ook is er een boek gepresenteerd over de Drechtraadjaren: De Drechtraad 2004-2021, Raadsleden in het Algemeen Bestuur. Het boek is geschreven door voormalig regiogriffier Els Broers en tekstschrijver Hans van der Maas.

De Drechtraad werd afgesloten met een speech door plaatsvervangend voorzitter Peter Boudewijn.