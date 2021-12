Dit is het nieuwe toekomstbeeld van de Dordtse binnenstad

Een compacter winkelgebied, minder auto’s in het centrum en een groene en gezonde woonomgeving. Woensdag presenteerde het gemeentebestuur het nieuwe toekomstbeeld voor de binnenstad.

De plannen zijn verdeeld in vier thema’s: programmering en aanbod, mobiliteit, sociale waarden en gastvrijheid.

Mix

Het compacte winkelgebied is daarin het speerpunt. “Zodat we een goede mix aan winkels, horeca, woningen en dienstverlening hebben die toekomstbestendig zijn”, verklaart economisch wethouder Maarten Burggraaf.

De wethouder wil winkels stimuleren die verder van het centrum liggen om te verplaatsen naar het zogeheten kernwinkelgebied. Buiten het centrum komt het accent op wonen.

Dit zijn de andere plannen van het gemeentebestuur:

Parkeren aan de rand van het centrum

Minder parkeerplaatsen op straat

Meer ruimte voor voetgangers, fietsers en OV

Meer aanmeerlocaties op het water

Een aantrekkelijke en groene woonomgeving

‘Smart City’: slimme oplossingen voor bijvoorbeeld distributie

Een gastvrije binnenstad

Versterking van cultuur en evenementen

In de ‘Agenda Dordrecht 2030’ is 40 miljoen euro bestemd voor investeringen in de binnenstad. Om de bestaande samenwerking tussen gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren te verstevigen komt er een Binnenstad Bedrijf Dordrecht.

Raad aan zet

Het is nu aan de raad om te oordelen over het plan. De wethouder hoopt dat de volgende periode een vliegende start wordt gemaakt om het toekomstbeeld te realiseren.