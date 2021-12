Nieuwe Jumbo wordt 'grootste van de regio': nieuwe stap in metamorfose winkelcentrum Sterrenburg

Middenin de grote - nog lege - ruimte vertelt ondernemer Jeroen Lemkes hoe de nieuwe Jumbo er over twee maanden uit moet zien. Een grote Foodmarkt, waar koks maaltijden klaarmaken die klanten af kunnen halen, veel ruimte voor het ophalen van boodschappen en het bevoorraden van de winkel en veel natuurlijk licht, door de grote raampartijen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Hier komt de versafdeling in de nieuwe Jumbo | Foto: Rijnmond

Er wordt hard gewerkt om in februari te kunnen openen. Dan heeft Jumbo een week de tijd om van het oude pand te verhuizen naar het twee keer zo grote pand aan de andere kant van het winkelcentrum. "Het loopt allemaal op schema", verzekert Lemkes.

Nieuw parkeerdek

Boven de Jumbo is het nieuwe parkeerdek en de nieuwe opgang al zo goed als klaar. Lemkes: "Er zijn nu al 170 nieuwe parkeerplekken beschikbaar en daar komen er later nog 80 bij. Wat je ook ziet is dat een deel van de nieuwe winkelpuien al af is." Volgens hem moet de volledige renovatie van het winkelcentrum over een jaar af zijn.

Winkelcentrum Sterrenburg kan er dan - zonder ook maar enig leegstaand pand - weer jaren tegenaan. "We hebben natuurlijk een best wel grote wijk, met ruim 20.000 huishoudens, achter ons zitten. Daar zijn we het primaire winkelcentrum voor. Natuurlijk hebben wat winkeliers last van online shoppen, maar toch is het de eigenaar van het winkelcentrum gelukt om daar nieuwe huurders voor te vinden. Op dit moment is er geen leegstand."