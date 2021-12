Priklocatie Ahoy open en klaar om duizenden mensen per dag te vaccineren

Een dag voor Kerstmis is de eerste hal van priklocatie Ahoy in Rotterdam-Zuid open. Daar geven medewerkers van de GGD Rotterdam duizenden mensen per dag een boostervaccin tegen infectie met het coronavirus. Maandag gaat de tweede prikhal open. Het aantal mensen uit de regio Rotterdam dat zich kan laten vaccineren stijgt dan van vijfduizend tot zeventienduizend per dag.

In totaal zijn er 440 mensen aan het werk om de boostersvaccinatie soepel te laten verlopen, zegt Yvonne van Duijnhoven, directeur van de GGD Rotterdam tegen Rijnmond. Het gaat om medewerkers van de GGD, het Erasmus MC, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, defensie en personeel dat via uitzendbureaus is ingezet.

Hosts wijzen mensen die voor vaccinatie naar Ahoy komen de weg naar de incheckbalie en de vervolgroute die ze door de prikstraat moeten afleggen. Andere werknemers houden de administratie bij van wie wanneer geprikt is. Er zijn coördinatoren en medisch toezichthouders om de vaccinatie voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen.

De priklocatie Ahoy is geopend van 's ochtends vroeg tot 's avonds 22:00, aldus Van Duijnhoven. Zelfs op eerste kerstdag kunnen mensen zich laten vaccineren. Van Duijnhoven roept iedereen die een oproep gekregen heeft om zich te laten vaccineren op om zo snel mogelijk een afspraak te maken. Mensen die in 1970 of daarvoor geboren zijn mogen zich volgens haar laten vaccineren. Het boostervaccin dat in Ahoy gehaald kan worden, is Moderna.

Op rolletjes

De eerste dag dat priklocatie Ahoy geopend is, loopt op rolletjes, zo blijkt. Hans Versendaal (73) is in zijn nopjes over de prik die hij zojuist heeft ontvangen. In eerste instantie zou hij zich in Crooswijk laten boosteren, vertelt hij Rijnmond. "Maar daar moest je uren in de rij staan. Toen heb ik gebeld naar Ahoy. Hier gaat het veel vlugger."

Je kan parkeren bij Ahoy, zegt hij. Dat is een voordeel. Bij aankomst moest hij papieren invullen over zijn medische situatie en zijn identiteitsbewijs laten zien. Dat verliep volgens hem "ontiegelijk goed". "Het gaat allemaal heel snel. Je kon gewoon doorlopen."

In het prikhokje waar een GGD-medewerker vaccineert, krijgen alle mensen een duidelijke instructie. Mouw opstropen van de arm die je kiest om de prik te laten zetten. Bovenarm ontspannen zodat de spieren slap zijn als de naald erin gaat. Na de vaccinatie volgt een opsomming van een reeks mogelijke bijwerkingen die binnen drie dagen verdwenen moeten zijn. Het kan gaan om spierpijn, vermoeidheid, hoofdpijn en koorts. Maar meestal hebben mensen volgens de GGD alleen last van een beurs gevoel op de plek van de prik. Om eventuele pijn te stillen adviseert de GGD paracetamol. Als koorts en verkoudheid optreden en langer duren dan twee dagen kan dat niet komen door de vaccinatie, aldus een GGD-medewerker. In dat geval moet je je laten testen op besmetting met corona, is het advies.

'Terug naar een beetje normaal'

Doel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is dat eind januari iedereen die dat wil een boostervaccin heeft kunnen krijgen. "Dat gaat zeker lukken", aldus directeur van de GGD, Van Duijnhoven. Er zijn naast Ahoy nog zes andere locaties van de GGD waar iedereen uit Rotterdam en omgeving zich kan laten boosteren. Als dat allemaal zo gladjes verloopt als de eerste boosterdag in Ahoy, ziet de toekomst er redelijk goed uit.

"De boosterprik is erg belangrijk", aldus Sjaak Beukelman (73) die daarvoor van Pernis naar Rotterdam-Zuid gereden is. "Voor onszelf en voor andere mensen." Dat vindt ook Gerry Leenen (62) uit Papendrecht. "Het geeft toch wat safety." Haar partner Hans Kramer (67) is blij dat hij nu geboosterd is en dat er in Ahoy in korte tijd duizenden mensen geprikt kunnen worden. "Omdat we daardoor terug kunnen naar een beetje normaal."