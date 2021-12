'Ietsje minder druk' in Albert Schweitzer ziekenhuis, 'maar nog niet over piek heen'

Op drie fronten is het nog steeds druk in het Albert Schweitzer ziekenhuis. "In de kliniek is het druk, veel mensen op de thuismonitoring en op de intensive care is het ook druk," vertelt ziekenhuisdirecteur Peter van der Meer "De kanttekening daarbij is, is dat het ietsje minder druk is dan vorige week."

Iets betere berichten dus, vanuit het ziekenhuis. Van der Meer vertelt dat er nog meer patiënten waren, dan bedden en was het in de kliniek bijna niet vol te houden. Overplaatsing is de oorzaak dat die druk niet iets is afgenomen.

Nog niet over piek heen

Op het moment dat het weer de verkeerde kant dreigde op te gaan, is het ziekenhuis weer begonnen met de thuismonitoring. Op dit moment worden er 35 patiënten vanuit huis in de gaten gehouden. En ook met die cijfers is het volgens de ziekenhuisdirecteur nog te vroeg om te zeggen dat we over de piek heen zijn.

"Het wordt wel snel gezegd, maar zo voelt het gewoon nog niet. Zeker met een overvolle IC, dan kun je geen kant op. Je voelt dat het ietsje minder druk is. Maar ik durf dus nog niet te zeggen dat we over de piek heen zijn en dat het dus rustiger wordt."

Afgelopen maandag zijn er ook weer zes extra operatiekamers dicht gegaan. Voor hoe lang een groot aantal operaties daardoor niet door kunnen gaan, weet het ziekenhuis niet. Wel hebben zij operaties uitgevoerd waarvan zij vonden dat die niet te lang konden wachten.

Hoog ziekteverzuim

Vooralsnog is het roeien met de riemen die er zijn. Want het ziekteverzuim is hoog in het ziekenhuis. "In de kliniek is een op de acht verpleegkundige ziek, ruim 12 procent. In het hele ziekenhuis ruim 10 procent. Daarvan hebben een kleine zestig zelf corona. De sfeer is wel goed onder het personeel, maar het is wel een emotionele en rare tijd."

"Ik hoop het echt"

Het toedienen van het boostervaccin is in het ziekenhuis in een rap tempo gebeurd. Het ambulancepersoneel, de huisartsen en al het andere personeel is ondertussen gevaccineerd. Peter van der Meer hoopt op deze manier snel uit de coronapandemie te komen.

Ook hoopt hij voor de feestdagen dat ze het personeel en de patiënten een rustige kerst en jaarwisseling kunnen geven. "Ik hoop het. Ik weet het niet, maar ik hoop het echt."