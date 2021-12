Toename wapenbezit onder jongeren; gemeente start campagne

Dordrecht maakt zich zorgen over het wapenbezit onder jongeren. Reden voor de gemeente om het wapenbezit in Dordrecht eens goed onder de loep te nemen én een campagne te starten.

Volgens burgemeester Wouter Kolff zijn er verschillende redenen waarom jongeren wapens bezitten. “Sommigen willen zichzelf beschermen en anderen willen erbij horen.” Marc Merx van VVD Dordrecht ziet dat de toename ook komt door social media. “De straatcultuur vindt daar ondertussen óók plaats. Ze dagen elkaar uit met: ik heb dit bij jou in de wijk gedurfd, kom jij ook maar eens bij mij langs.”

Soms wordt het wapenbezit goedgekeurd door ouders. Daar maken zowel de burgemeester als de VVD zich het meest zorgen over. Kolff: “Daarvoor moeten we echt de handen ineenslaan om te zorgen dat we een wapenvrije samenleving worden.”

Extra agenten

De VVD ziet als een van de oplossingen om meer agenten op de straten te hebben. "Zij zijn de haarvaten van de samenleving en weten als eerste wat er speelt," aldus Merx. Dat wordt vaker in de politiek benoemd, maar dan moeten wel mensen klaarstaan om de straat op te gaan. Merx hoort dat er steeds meer mensen aan de politieacademie beginnen, maar het is maar de vraag of die instroom groter is dan de uitstroom. “Het probleem is nog niet zomaar opgelost.”

Campagne voor jongeren

Met de nieuwe campagne, gericht op jongeren, wil de gemeente jongeren bewegen om wapens in te leveren. Merx: “Ze moeten weten dat het niet stoer is om met een wapen op zak rond te lopen. Wanneer je deze niet bij je hebt, kan het ook niet zijn dat je hem per ongeluk gebruikt.” De campagnevideo’s zijn gemaakt samen met jongeren en worden via social media verspreid.

De burgemeester is er in ieder geval duidelijk over: “Je hoort gewoon niet met een wapen op straat rond te lopen.” Hij heeft niet het idee dat door de campagne de gemeente volgend jaar wapenvrij is, maar: “Door samen te werken met ouders, agenten of jongerenwerkers hoop ik ervoor te kunnen zorgen dat we Dordrecht zoveel mogelijk wapenvrij maken.”