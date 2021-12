Drukte bij Voedselbank Papendrecht: "Erg veel donaties"

De voorzitter weet zeker dat het te maken heeft met het feit dat we nog midden in de coronacrisis zitten. "Bedrijfskantines blijven nu met producten zitten waar ze niet meer van af komen. Maar ook kerstpakketten komen binnen. Van mensen die het goed hebben en dus hun pakket wel kunnen missen."

Maar niet alleen bedrijven en verschillende horecaondernemers komen hun producten doneren. Ook particulieren staan regelmatig voor de deur. Dat is te zien aan de aanhanger van een meneer die met een groep vrienden voor een flink bedrag boodschappen had gedaan. Aarnoudse: "Dat was een enorme donatie. Fantastisch!"

De tekst gaat verder onder de afbeelding

De donatie van een gulle gever | Foto: Rijnmond

De vrijwilligers van de voedselbank worden tijdens de drukke feestdagen ook in het zonnetje gezet. Vrijdagochtend kregen zij nog een doosje chocolade. Dat zal niet het laatste presentje zijn. "Maar nog even en onze medewerkers worden overvoedt," zegt Aarnoudse lachend.

Chips, popcorn, pindakaas, afbakbroodjes; je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt tijdens de feestdagen bij de mensen thuis gebracht. De voorzitter geeft aan dat zij de producten nog wel kwijt kunnen, maar helpende handjes hebben ze nooit genoeg. "Al is het maar om een paar uurtjes in de week schoon te maken. Ik kan ook niet alles meer."

Dus wie zich geroepen voelt, kan terecht bij de Voedselbank in Papendrecht.