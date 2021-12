De kogel is door de kerk: Sparta gaat volgend seizoen weer terug naar natuurgras

Manfred Laros over terugkerend natuurgras bij Sparta: 'De wens hiervoor was groot'

In 2014 stapte Sparta over naar kunstgras. De Rotterdammers deden dat vanuit financieel oogpunt. Doordat Sparta hiermee bezuinigde op het speelveld, kon het spelersbudget omhoog om snel naar de eredivisie terug te keren. Op dat moment bivakkeerde de Kasteelclub al enkele seizoenen in de eerste divisie. "Op dat moment zat Sparta in een andere situatie", licht algemeen directeur Manfred Laros deze keuze toe. "De kwaliteit van het grasveld was toen ook alles behalve goed te noemen. We hebben op dat moment deze beslissing met pijn in het hart genomen."

De familie Nolet van Nolet Distillery uit Schiedam, die al lang bij Sparta betrokken is, levert een belangrijke financiële bijdrage aan het natuurgras. Dat doet het distilleerderijbedrijf eenmalig.

De wens om bij Sparta naar gras terug te keren was groot, zegt Laros. "Ik denk dat het in eerste instantie in de beleving zit. Sommige mensen ruiken het gras zelfs", vertelt de algemeen directeur van Sparta. "Een speler met modder aan zijn broekje: daar gaat menig hart van een voetballiefhebber harder van kloppen. Er zitten allemaal emoties bij."

Trainingslocatie

Ëen aantal spelers koos in het verleden niet voor Sparta, omdat ze niet op kunstgras wilden spelen. "Dat waren met name buitenlandse spelers", legt Laros uit.

Sparta traint momenteel nog in het stadion. Daar moet dus een oplossing voor worden gezocht, vertelt Laros. Ook de opstallen moeten goed genoeg zijn om het eerste elftal op te vangen. "We zijn in het bezit van het trainingscomplex Nieuw Terbregge", zegt de algemeen directeur van Sparta. "We gaan dat nog met elkaar bespreken. Daar hebben we gedachtes over."