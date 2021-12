Rob Jacobs in FC Rijnmond: 'Feyenoord moet het contract van Arne Slot openbreken'

"Ik kan me niet herinneren dat een eerste helft van Feyenoord zo goed was", begon Rob Jacobs in FC Rijnmond over de 3-0 uitzege bij sc Heerenveen. De voormalig trainer heeft veel complimenten voor Feyenoord-trainer Arne Slot. "Hij doet weinig fout. Het wordt tijd dat het contract van Slot wordt opengebroken bij Feyenoord."

Verder is Jacobs te spreken over de middenvelders van Feyenoord: Orkun Kökçü, Fredrik Aursnes en Guus Til. Maar de oud-trainer reageert sceptisch op de aanvallers van de Rotterdammers. Alireza Jahanbakhsh valt volgens Jacobs uit de toon bij Feyenoord. "En stel dat Joey Veerman van sc Heerenveen overkomt, waar moet Jahanbakhsh dan gaan spelen? Het wordt dan een hele puzzel", verwijst hij naar de contractverlenging van Jens Toornstra tot en met juni 2023.

Ook vindt Jacobs dat er nog veel voor verbetering vatbaar is bij huurling Reiss Nelson. "Marouan Azarkan, die aan Excelsior is verhuurd, is zelfs beter dan Nelson", vindt Jacobs.

Thomas Verhaar weet niet of Kökçü nog lang in De Kuip blijft spelen. Jacobs denkt andere clubs een bod op de middenvelder van Feyenoord willen gaan doen. Verhaar weet niet of Veerman dan wel de juiste man bij de Rotterdammers is. "Hij is dit seizoen niet geweldig", vindt Verhaar. "Daar moet je goed over nadenken." Het is volgens de oud-speler van Sparta en Excelsior wel handig om een extra middenvelder achter de hand te hebben.

'Problemen met de aanvoer bij Sparta'

De mannen van FC Rijnmond spraken ook over het 1-1 gelijkspel van Sparta tegen RKC. Het was duur puntenverlies van de ploeg van trainer Henk Fraser, waardoor de Kasteelclub in degradatiezorgen blijft. Van Eersel was aanwezig op Het Kasteel en zag dat Sparta weer moeite had om te scoren.

Verhaar denkt dat het meer aan de aanvoer naar de spitsen ligt. Daarom heeft Sparta volgens hem moeite met scoren. "Je mist op het middenveld en in de verdediging iemand die een speler kan uitspelen. Adrián Dalmau is een goede speler, maar daarmee blijven ze in de problemen met de aanvoer", licht Verhaar toe, die vertrouwen blijft houden in Fraser.

Jacobs vreest juist dat Sparta voor een moeilijke opdracht staat om zich te handhaven. "Het wordt heel moeilijk voor Fraser. Hij is afhankelijk van degene die hij kan opstellen", zegt Jacobs. "Fraser wil een winnend elftal, maar op deze manier gaat het niet."

Naast Jacobs zaten ook Feyenoord-watcher Dennis van Eersel en analist Thomas Verhaar aan tafel bij presentator Bart Nolles. Kijk hieronder FC Rijnmond terug: