Berkelaar Paul van Geest is adviseur van paus Franciscus: 'Een vrouwelijke kardinaal is mijn grote wens'

Gezeten in zijn studeerkamer in Berkel en Rodenrijs is Paul van Geest (57) de eerste om zijn functie te relativeren. “Mijn taak is echt piep- en piepklein. Als ik de paus tegenkom, moet ik me eerst voorstellen. Hij moet mijn naam wel kennen want die stond op de lijst van de Pauselijke Theologische Academie die hij moest goedkeuren.”

Van Geest hoefde er maar ‘een split second’ over na te denken of hij het adviseurschap wilde aanvaarden. “Het is toch een erkenning voor wat wij in Nederland aan theologie produceren, terwijl wij in de katholieke wereld een marginale rol spelen.”

Paus Franciscus | Foto: Wikimedia

Dat hij als leek zo’n belangrijke functie heeft, is zonder meer te danken aan de huidige paus. “Het draait niet meer alleen om de bisschoppen en kardinalen. Franciscus komt uit Argentinië en deed daar de mis in favela’s, in de sloppenwijken. Hij kijkt heel anders naar de hofhouding van het Vaticaan dan zijn voorgangers. De curieprelaten (top Vaticaan) die carrière wilden maken, die zijn wel uit hun comfortzone gerookt door deze paus.”

Paul van Geest roemt de daadkracht van Franciscus. “De wijze waarop hij de financiële stromen transparant maakt, de structurele aanpak van het seksueel misbruik. Bisschoppen die het verhullen en de daders zijn echt niet meer veilig voor het kerkelijk recht. Grandioos, ik vind hem een held.”

Vrouwen als priester

Een belangrijke stap zou kunnen zijn om ook vrouwen te benoemen tot priester. Dat is nog een lastige horde. “Om priester of bisschop te worden, moet je gewijd worden. Dat kan volgens de katholieke regels niet als vrouw. Maar leken kunnen wel kardinaal worden, dus als ik hem één ding mag adviseren, dan dit: paus, benoem een vrouw tot kardinaal. Er is al veel veranderd, want hij heeft vrouwen aangesteld op belangrijke posten binnen het Vaticaan.”



De Rooms-Katholieke Kerk probeert langzaam af te komen van het stempel aartsconservatief en hiërarchisch. Tegelijkertijd is de kerk in Nederland leeggelopen, het kloosterleven bestaat amper nog, priesters en nonnen zijn schaars geworden.

Paul van Geest in zijn studeerkamer in Berkel en Rodenrijs | Foto: Rijnmond

Zijn eigen woonplaats Berkel en Rodenrijs vormt nog enigszins een uitzondering. “Ons gebouw, de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk, is ooit gebouwd op koeienhuiden en dat ging verzakken. Voor de renovatie is door de gemeenschap toch twee miljoen euro opgebracht. Onder de kerk zit een kringloopwinkel, daar zie je een grote bedrijvigheid. Ik vind dat een hele mooie manier van christen zijn. Zie ik ze in de kerk? Weet ik eigenlijk niet eens. Er zijn meer manieren om gestalte te geven aan je roeping of betrokkenheid dan zondags naar de kerk. Het geloof krijgt een andere vorm.”

Hoe was dat in zijn jeugd? Zat er in de kleine Paul al een theoloog of misschien zelfs priester in de dop? “Ik vond de kerk saai, al dat geklets. Zo’n oude man die daar dan stond. Maar wat ik wel deed, ik ging een half uur van tevoren naar de kerk. Dan kwam de koster de kaarsen aan doen en dan werd die kerk zo heel langzaam sacraal en verlicht. Boeren en tuinders kwamen gedoucht binnen en die vermenging van geuren en licht, dat verhief mijn ziel. Maar op het moment dat de bel ging, de priester binnenkwam en zei: ‘Onze hulp is in den naam des Heeren’, dacht ik: wegwezen! En dan ging ik ook.”

Bisschoppen-fabriekje

Maar ‘dat religieuze adertje’, dat zit er dus wel. Als Van Geest gaat studeren, wil hij theologie doen. Op voorspraak van zijn vader en Ad Simonis, die later bisschop van Rotterdam wordt, kiest hij eerst voor de studie Nederlands, maar daarna dan toch echt theologie. In Rome nog wel, aan het prestigieuze, pauselijke Gregoriana, ook wel gezien als een bisschoppen-fabriekje. Hij zit er tussen latere bisschoppen als Wim Eijk, Tiny Muskens en Hans van den Hende, de huidige bisschop van Rotterdam. “Hij zat op kamer 14 en had een koffiezetapparaat, dat was mooi.”

Vijf jaar lang studeert hij in Rome. “In de schoot van de wereldkerk, een unieke ervaring. Zit je daar te eten in de refter, kom je ineens kardinaal Ratzinger tegen. Je bouwt er vriendschappen en netwerken op die bestaan tot de dag van vandaag.” Van Geest wordt wel gevraagd of hij geen priester wil worden, maar hij volgt zijn gevoel: dit is niet de weg. “Hoe gaat dat, je wordt verliefd en nog een keer verliefd en dan trouw je. Dat past mij wel, dat familieleven.”

Paus Benedictus XVI alias kardinaal Ratzinger en Paul van Geest | Foto: Privécollectie

Volgens Paul van Geest is er feitelijk misschien ook niet zo heel veel verschil met het priesterschap in zijn latere functies. “Dat wordt er in Rome wel ingebakken: je hebt geen baan in het leven, je hebt een taak. En mijn taak is mensen te vertellen over de schatten van het christendom.”

Hij werkt enkele jaren in een parochie in Rotterdam-Ommoord. “Pastoraal werk: catechese, ziekenbezoek, uitvaarten, preken. Heel veel huisbezoeken, ach jongen, een gouden tijd, ik zou soms op mijn knieën terug willen. Je hoeft nooit te twijfelen aan de zin van het bestaan, omdat het werk zo zinvol is. Je komt bij mensen binnen waar net iemand is overleden en dan, met alle rituelen, gebeden en gesprekken, kom je verlossing brengen op zo’n sleutelmoment.”

Van Geest wordt hoogleraar kerkgeschiedenis en sinds enkele jaren is hij aan de Erasmus Universiteit hoogleraar economie en theologisch denken. “Dat is prachtig. Hele generaties economen krijgen nu het christelijk mensbeeld aangereikt. Kijk, het is goed om ambitieus te zijn maar in mijn colleges draait het om de vraag: hoe ga je dan met mensen om? Gebruik je ze, of wil je ze ook gelukkig maken en toch hetzelfde doel bereiken? Ik spreek multimiljonairs die zich afvragen: en toen? Iedereen stelt zich die vraag, ongeacht het kapitaal dat je vergaart. Dat kan nooit het doel zijn. Als je een bedrijf opzet ter meerdere glorie van jezelf en niet for the benefit of all, dan rest je uiteindelijk het isolement, de eenzaamheid.”

Een selfie van Paul van Geest voor de Sint Pieterskerk in Rome | Foto: Privécollectie

Deze coronapandemie is dan, onbedoeld, misschien wel een goede periode om collectief tot bezinning te komen. “Het is een uitnodiging tot een grondige evaluatie van je eigen drijfveren en na te denken: wat wil ik allemaal? Moet ik wel zoveel reizen? Hoe willen we de aarde achterlaten? Moeten wij nou de generatie zijn die de hulpbronnen zo uitputten dat mensen minder kwaliteit van leven hebben?”

Binnenkort gaat Paul van Geest weer terug naar Rome. ‘Om uiteindelijk paus te worden’, zoals een kennis al grappend heeft gezegd. “Dat gebeurt niet, al was het maar omdat mijn vrouw geen toestemming geeft. Ook niet voor kardinaal. Ik zie mijzelf ook niet in een rode toog op een damesfiets door het dorp rijden.”

