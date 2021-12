Afschieten van damherten in Hoeksche Waard definitief van de baan

Het afschieten van damherten in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland gaat definitief niet door. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. Eerder had de rechter het afschieten al tijdelijk stilgelegd.

Volgens de provincie is een aantal damherten 20 jaar geleden ontsnapt. Sindsdien is er een verwilderde groep ontstaan, stelt de provincie, aan de zuidelijke rand van de Hoeksche Waard. Het plan was om de groep af te schieten omdat ze voor gevaarlijke situaties in het verkeer zorgden. Animal Rights en Fauna4Life spanden een zaak aan.

Schade landbouw niet aangetoond

Volgens de rechter is het niet zeker dat de dieren verwilderd zijn. Ook is de schade voor de landbouw en verkeersveiligheid niet goed aangetoond. Animal Rights wijst erop dat de damherten in sommige delen van Zuid-Holland beschermd zijn. "Daarmee is het beleid van de provincie niet consequent."

Pauline de Jong van Fauna4Life is blij met de uitspraak. "Wij zijn op alle punten in het gelijk gesteld en gaan samen met de damherten een fijne kerst tegemoet.” De provincie Zuid-Holland laat weten dat ze het vonnis van de rechter nog bestuderen.