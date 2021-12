Jongen op straat neergestoken na woordenwisseling in Rotterdam-Delfshaven

Op kerstavond is rond 21:00 een jonge tiener neergestoken in de Jan Kobellstraat in de wijk Bospolder-Tussendijken.

Volgens de politie is het slachtoffer jonger dan 15 jaar. Hij is licht gewond en aanspreekbaar. De dader stak hem neer na een ruzietje. Daarna sloeg hij op de vlucht. Volgens de politie gaat het om een donker getinte jongen van tussen de 16 en 18 jaar die 1.80 lang is. Hij droeg een zwarte jas van het merk The North Face, een blauw mondkapje en had een diamanten oorbel in zijn linkeroor.