Gewonden na twee branden in portiekflats in Schiedam-Nieuwland

Op kerstavond brak rond 19.00 uur brand uit in een flatwoning aan de Professor Aalberselaan. De bewoners van omliggende woningen moesten uit voorzorg tijdelijk naar buiten. Bij deze brand raakte een man gewond. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend.

Een paar uur later, in de kerstnacht, brak rond 1.00 uur een grote brand uit in een portiekwoning aan de Burgemeester Gijsenlaan. Een kind raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, net als drie bewoners die veel rook hadden ingeademd. Alle bewoners van de flat moesten tijdelijk hun huis verlaten. Ze konden na het blussen van de brand weer naar binnen.

Rijnmondveilig.nl meldt dat de brand aan de Burgemeester Gijsenlaan waarschijnlijk is ontstaan door waxinelichtjes.