Het weer van vandaag: koud en later op de dag meer zon

Vanavond zijn er brede opklaringen, in de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Het blijft droog met lichte vorst. De temperatuur komt uit op -3 graden. Er waait een matige oostenwind.

Op tweede kerstdag is het bewolkt met in de loop van de dag vanuit het zuidwesten af en toe regen, mogelijk voorafgegaan door ijzel. De temperatuur loopt heel langzaam op naar +3 graden aan het eind van de middag. De oostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig. Door de wind voelt het opnieuw kouder aan dan de thermometer in werkelijkheid aanwijst.

Vooruitzichten

De laatste week van 2021 verloopt wisselvallig met veel bewolking, weinig zon en af en toe regen. Op woensdag en donderdag kan er meer wind komen te staan. Het wordt aanzienlijk zachter met vanaf woensdag overdag temperaturen tussen maar liefst 12 en 14 graden. Ook de nachten verlopen dan opvallend zacht. Winterweer is in elk geval in deze periode in geen velden of wegen te bekennen.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 31 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 6,7 graden en de minimumtemperatuur 1,8 graden. Er valt gemiddeld 33,1 mm neerslag.