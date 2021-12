Weerman Ed Aldus: 'Ik dank mijn carrière aan een appeltaart'

De weerman weet het nog als de dag van gisteren. Hij zat in de schoolbanken toen het opeens begon te sneeuwen. Gebiologeerd keek hij naar de witte vlokken die neer dwarrelden. "Ik vond het echt fantastisch", vertelt de weerman van Rijnmond. "Ik was helemaal in extase. Ik begon met propjes te gooien, zodat ik door de leraar de klas uit werd gestuurd. Dat was ook de bedoeling. Dan kon ik buiten lekker op m'n gemakkie naar de sneeuw kijken. Ik luisterde ook van jongs af aan naar de weerpraatjes op de radio. Dat schreef ik over in een schriftje. Dat schriftje heb ik nu nog steeds."

Door zijn buitengewone interesse in het weer was Aldus een buitenbeentje in de klas. "Ik heb absoluut geen leuke schooltijd gehad", zegt de Barendrechter. "Ik werd voortdurend door klasgenootjes gepest. Hoe ver dat ging? Heel ver. Ze scholden me uit voor mietje. En ze gooiden mijn schooltas naar beneden. Dan waren al mijn potloden gebroken. Soms werd ik zelfs in elkaar geslagen. Dan wachtten ze me op. Alleen maar omdat ik niet stoer was. Nee, ik heb geen leuke herinneringen aan mijn schooltijd."

Zestienhoven

Ed heeft daarentegen wél heel fijne herinneringen aan Rotterdam The Hague Airport. Staand aan de voet van de startbaan vertelt de weerman dat zijn carrière daar eigenlijk is begonnen.

"Hier in de verkeerstoren zat in de jaren tachtig het KNMI", legt Aldus uit. "De piloten haalden er hun vluchtinformatie. Ik was een tiener en het leek me geweldig om diensten mee te lopen. Toen heb ik mijn moeder een appeltaart laten bakken. Vervolgens mocht ik komen."

Screentest

Op de vraag van presentator Sander de Kramer of hij de mensen van het KNMI dus eigenlijk heeft omgekocht met een appeltaart, schiet Ed hard in de lach. "Eigenlijk wel, ja. En ze zijn erin getrapt", schatert Aldus, die niet veel later werd ontdekt door de hoofdredacteur van Rijnmond. "Ik werkte in het magazijn. Ik zat op de vorkheftruck. Opeens werd ik gebeld door Jan Haasbroek van Rijnmond. Hij had me kennelijk een weerpraatje zien doen bij Stads Radio en vroeg me of ik een screentest wilde doen. Ik dacht dat hij volslagen de weg kwijt was. Maar ik ben gegaan. Inmiddels ben ik al 25 jaar weerman. Het is een droom die is uitgekomen. Ik heb het gevoel dat ik 25 jaar geleden met pensioen ben gegaan. Ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind."

Bekijk hier de hele uitzending van Sanders Gerse Gasten met weerman Ed Aldus.