Het weer van tweede kerstdag: eerst wat zon later (mot)regen

Vanochtend is het vrij zonnig en vriest het overal licht in de regio. Geleidelijk neemt van het zuiden uit de bewolking toe en vanmiddag volgt er van het zuidwesten uit ook af en toe wat lichte regen. Uiteindelijk komt de temperatuur vanmiddag uit rond de 3 of 4 graden boven nul.

Daarbij staat nog wel een matige tot aan zee vrij krachtige oostenwind waardoor het een stuk kouder aanvoelt. Vanavond en vannacht overheerst de bewolking en kan er soms nog wat motregen vallen. De temperatuur loopt nog iets op naar 4 of 5 graden. De wind draait naar het zuidoosten en is zwak of matig.

Morgen is er veel bewolking met lokaal nog een spatje regen. Hier en daar zou het kort even kunnen opklaren. Met 8 graden is het een stuk zachter dan de afgelopen dagen. De wind waait uit het zuidoosten en is overwegend matig.

Vooruitzichten

Overgang naar een uitermate zacht weertype met temperaturen die kunnen oplopen naar 14 of misschien wel 15 graden! Ook de nachten worden boterzacht. Verder is er veel bewolking met soms wat regen. Grote hoeveelheden lijken daarbij niet aan de orde. Wel staat er vanaf dinsdag duidelijk meer wind. Richting volgend weekend is er meer kans op zonneschijn.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 31 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 6,7 graden en de minimumtemperatuur 1,8 graden. Er valt gemiddeld 33,1 mm neerslag.