Onderzoek verkeersexperiment Maastunnelcorridor: luchtkwaliteit voldoet weer aan wettelijke norm

De normen voor de luchtkwaliteit in het gebied van de Maastunnelcorridor in Rotterdam worden niet langer overschreden. Dat laat het Rotterdamse stadsbestuur weten aan de gemeenteraad. ''Door de maatregelen wordt de lucht schoner en dragen we bij aan een schonere leefomgeving," staat er in de evaluatie. De gemeente houdt in de toekomst vast aan de maatregelen.

In 2020 begon de gemeente aan een experiment om het gebruik van de auto in de stad te ontmoedigen. In de Maastunnelcorridor werden in stappen rijstroken voor automobilisten weggenomen op de Henegouwerlaan, de 's Gravendijkwal en de Pleinweg. Uit de evaluatie blijkt dat dit de luchtkwaliteit ten goede is gekomen. De kwaliteit zit weer onder de norm en Milieudienst DCMR verwacht dat dit zal blijven als de afname van de wegcapaciteit in stand blijft. Zo rijden er 6.000 automobilisten minder over de Doklaan aan de zuidkant van de tunnel.

De verbeterde luchtkwaliteit is goed nieuws voor de nieuwe woningbouwprojecten aan de Parkhaven en op de Cultuurcampus. Voorheen voldeed de luchtkwaliteit niet aan de normen en konden hier geen nieuwe huizen komen. Voor veel automobilisten voelden de maatregelen niet als goed nieuws. In de evaluatie staat te lezen dat de gemeente veel gefrustreerde reacties heeft ontvangen.

Niet veel effect na stap 1

Volgens de evaluatie was het effect van de eerste maatregelen nog beperkt. Daarbij werd op de route van Zuidplein tot het Bentinckplein alleen een rijstrook afgesloten voor Maastunnel. Daarna volgde er meer succes met het ook afsluiten van rijstroken na de tunnel. Bij het kijken naar de effecten op de luchtkwaliteit zijn ook de coronamaatregelen van het moment in ogenschouw genomen.

Niet op alle plekken is de verbetering van de luchtkwaliteit goed zichtbaar. De 's Gravendijkwal blijft achter. Hier rijdt nu weliswaar minder verkeer, maar er vormen zich wel veel files.

Volgende stappen gemeente

De gemeente Rotterdam blijft zich inzetten voor de Maastunnelcorridor. Op korte termijn kunnen wegmarkering en de bebording verbeterd te worden. De politie ziet graag dat er camera's komen om de afsluiting van de rijstroken te handhaven. Ook wordt er nog gekeken naar de filevorming op de 's Gravendijkwal.

Daarnaast wordt er gewerkt aan beter openbaar vervoer in het gebied en of voortuigen zonder uitstoot eventueel gebruik kunnen maken van de nu afgesloten rijstroken. Voor de aanpak van de Maastunnelcorridor krijgt de gemeente financiële steun van het Rijk via het Energietransitiebudget.