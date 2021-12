Blij met de boosterprik op tweede kerstdag: 'Een mooi kerstcadeautje'

Locatiehoofd Anita, die vanwege haar privacy liever niet haar achternaam noemt, is heel blij met de toestroom tijdens de feestdagen. "Het loopt heel goed. We zijn blij dat we zo veel mensen kunnen ontvangen, want mensen moesten veel moeite doen om een afspraak te maken. Dus het is heel fijn dat wij nu open zijn."

#WijVaccineren staat er op de blauwe polo's van de medewerkers in de vaccinatietenten. Zij zorgen dat de bezoekers op de juiste manier geregistreerd worden, een prik krijgen en een kopje koffie of thee tijdens het kwartiertje wachten na afloop.

Er kunnen maximaal tweeduizend mensen per dag op deze locatie terecht. De 66-jarige Ger de Hollander is op tweede kerstdag een van hen. "Ik vind dat iedereen dat moet doen. Je hebt een stroming die vindt dat je het niet moet doen, maar ik zit aan de andere kant. Mijn vrouw zit in de zorg, dus die maakt de ellende dagelijks mee."

Net zo leuk als een strandwandeling

Ook Mariëtte van de Wende (64) vindt het een noodzaak voor zichzelf. "Ik werk in de kinderopvang, dus dan is het belangrijk dat je zorgt dat je zelf veilig bent." Ze vindt het halen van de boosterprik dan ook een prima besteding van haar tweede kerstdag: "Bijna net zo goed als een strandwandeling."

De eveneens 64-jarige Carolien Visser en haar man wilden de boosterprik het liefst zo snel mogelijk krijgen, dus waren blij verrast dat ze tijdens Kerst terecht konden aan de Laan van Europa. "Vanavond gewoon weer aan het kerstmaal, dus we hopen dat we geen bijwerkingen krijgen. Maar we hebben helemaal geen last gehad van alle prikken, dus we gaan ervan uit dat dat nu ook niet het geval zal zijn."

Kijk hier naar een reportage over het vaccineren op tweede kerstdag in Dordrecht. De tekst gaat verder onder de video.

Tijdens het rustkwartiertje na de inenting vertelt de 60-jarige Anita Groenewold dat zij zeer gemotiveerd was om de derde prik te laten zetten. "We willen allemaal uit deze ellendige tijd komen en ik zie het vaccineren als de enige mogelijkheid. Anders lukt het gewoon niet."

Volgens locatiehoofd Anita is het, met hulp van uitzendkrachten, goed te doen om ook in de kerstvakantie met genoeg medewerkers de vaccinatielocatie draaiende te houden. "Vakantie zit er inderdaad niet in en de meeste mensen zijn ook wel heel welwillend om te komen helpen en om te werken, dus gelukkig gaat dat heel goed."